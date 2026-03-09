Así han cambiado los resultados electorales en Castilla y León en las últimas décadas

Durante más de tres décadas, la comunidad de Castilla y León se consolidó como uno de los territorios con más estabilidad política del mapa político del país. Durante años la comunidad ha sido gobernada de manera mayoritaria por el Partido Popular (PP), pero en las últimas décadas se han observado transformaciones profundas de los resultados a nivel autonómico.

Entre los cambios que se han podido observar, están el cambio en el equilibrio de las distintas fuerzas políticas y la irrupción de nuevos partidos políticos en el mapa político de la comunidad autónoma. Provocando una fragmentación política que ha alterado el sistema de gobernabilidad tradicional.

A pocos días de celebrarse las elecciones autonómicas en Castilla y León, hacemos una revisión de los cambios y la evolución política que ha vivido Castilla y León desde la instauración del Estado de Autonomías en 1982.

Consolidación del bipartidismo

Las primeras elecciones autonómicas en Castilla y León se celebraron el 8 de mayo de 1983, tras la instauración del estatuto de autonomía. En estas primeras elecciones, la fuerza más votada fue el Partido Socialista Obrero español (PSOE) con un 44,8 % de los votos y 42 diputados autonómicos. Le siguió Alianza Popular, como segunda fuerza más votada. Alianza Popular fue una coalición que más adelante acabaría siendo el actual Partido Popular (PP). En dichas elecciones, consiguió el 40% de los votos y 39 diputados autonómicos.

Y desde 1983 hasta las elecciones de 1991, estos dos partidos políticos han dominado el panorama político regional, siendo las dos fuerzas más representativas en las Cortés de Castilla y León.

Larga hegemonía política del Partido Popular

En las elecciones celebradas en 1991, el PP ya empezó a superar de manera significativa al PSOE, en el porcentaje de votos, obteniendo un 44,3% de los votos, frente al 37,1% del PSOE. Este auge del Partido Popular, se consolidó en las elecciones autonómicas celebradas en 1995, donde fue primera fuerza política en Castilla y León consiguiendo el 52,5 % de los votos. Esta mayoría sólida se fue repitiendo legislatura tras legislatura. De esta manera, desde 1995 hasta 2011, el PP consiguió entre el 48% y el 53% de los votos en las elecciones que se celebraron a las Cortés de Castilla y León.

Uno de los políticos más representativos de esta etapa de liderazgo del Partido Popular en Castilla y León fue Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León desde el año 2001 hasta el año 2019.

Durante el periodo de 1995 a 2011, el PSOE tuvo una caída sostenida del soporte de los votantes de Castilla y León, y en las elecciones autonómicas consiguieron alrededor del 30% de los votos. Se instauró como principal fuerza de la oposición, sin opción a gobernar la comunidad.

Y en el caso de partidos como la Unión del Pueblo Leonés (UPL) e Izquierda Unida (IU), obtuvieron una pequeña representación en las Cortés de Castilla y León durante este período.

Fragmentación del voto

En la década del 2010 al 2020 hubo un punto de inflexión en la comunidad de Castilla y León. La crisis económica y el desgaste institucional empezaron a reflejarse en la comunidad, así como también los cambios a nivel político que estaban empezando a producirse a nivel nacional.

En las elecciones autonómicas celebradas en 2015, el PP volvió a ser el partido más votado, pero perdió la mayoría absoluta por primera vez después de muchos años. En estas elecciones entraron con fuerza nuevas formaciones políticas, como Ciudadanos y Podemos. En dichas elecciones, Ciudadanos consiguió un 10,27% de los votos y 5 escaños en las Cortés de Castilla y León.

La fragmentación del voto se consolidó en las elecciones autonómicas celebradas en 2019, donde el PSOE fue la fuerza más votada en las elecciones autonómicas, pero los resultados fueron inéditos para el PSOE, puesto que, aunque obtuvo el 34,84 % de los votos y 35 diputados autonómicos, no logró llegar a la mayoría absoluta, ni a gobernar. El Partido Popular y Ciudadanos formaron una coalición de gobierno a las Cortés de Castilla y León. A consecuencia de esta coalición, fue investido Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León.

Fuerte entrada de VOX y aparición de nuevos partidos políticos

En las últimas elecciones autonómicas a las Cortés de Castilla y León, celebradas el 13 de febrero de 2022, se confirmó el cambio estructural a nivel político en la comunidad de Castilla y León. El Partido Popular, liderado por Alfonso Fenández Mañueco volvió a ser el partido más votado en las elecciones, pero lejos de conseguir la mayoría absoluta.

La novedad en los resultados de estas elecciones fue la irrupción de VOX a las Cortés de Castilla y León con 13 escaños, convirtiéndose en un partido imprescindible para la formación de gobierno. Por primera vez en la historia, Castilla y León ha tenido un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox. Además, en estas elecciones también volvió a tener representación el partido regionalista Unión del Pueblo Leonés y entraron por primera vez a las Cortés de Castilla y León los partidos regionalistas Soria ¡Ya! y Por Ávila.

La trayectoria y evolución de los resultados de las elecciones autonómicas en Castilla y León, ha ido evolucionando del bipartidismo a un escenario político más plural y fragmentado.