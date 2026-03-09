Ángel Ceña, candidato de Soria ¡Ya!: "PSOE y PP son el mismo perro con distinto collar"

Ángel Ceña, candidato del partido Soria ¡Ya! a las elecciones de Castilla y León, ha conversado este lunes con Carlos Alsina en la última semana de campaña electoral en la comunidad autónoma. Ceña ha comenzado la entrevista asegurando que aspira a volver a ganar las elecciones en la provincia de Soria, como ya ocurrió en los anteriores comicios autonómicos.

También se ha referido a la ligera bajada —de un escaño— que pronostican algunas encuestas para su formación. "Las encuestas las carga el diablo", ha señalado, recordando que hace cuatro años los sondeos les otorgaban incluso menos representación y finalmente obtuvieron más votos que PP y PSOE juntos. En cualquier caso, considera muy difícil que el Partido Socialista se quede sin escaños en la provincia.

El candidato ha reconocido que le gustaría que los resultados electorales permitieran a Soria ¡Ya! ser decisiva para la gobernabilidad de Castilla y León y, a cambio, lograr mejoras concretas para la provincia.

Preguntado por el posible impacto electoral que puede tener que el candidato del PSOE, Carlos Martínez, sea el actual alcalde de Soria capital, Ceña ha sido crítico con su gestión. Ha asegurado que, tras 19 años en el cargo, se trata ahora de "un alcalde ausente", ya que —según ha afirmado— pasa poco tiempo en la ciudad. Además, ha reprochado que varias de sus promesas no se hayan materializado, como la autovía del Duero o la autovía de Navarra. "Carlos Martínez perdió el tren de la política de Soria hace muchos años", ha afirmado.

Unos paridos centrados en Madrid

Por último, Ceña ha lamentado la falta de grandes acuerdos entre los dos principales partidos nacionales. A su juicio, desde los atentados de 2004 en Madrid no ha habido un pacto sustancial entre PP y PSOE. "Es una estafa a los ciudadanos·, ha señalado, convencido de que la mayoría de la población apoyaría un acuerdo entre los dos grandes partidos.

El político ha señalado además el 'madricentrismo' del Partido Popular y el PSOE: "son los mismos perros con distinto collar", ha afirmado. También ha criticado duramente a Vox, formación a la que ha acusado de no haber presentado propuestas concretas para la provincia. Citando un pasaje bíblico —"por sus obras los conoceréis"—, ha asegurado que en cuatro años no han planteado iniciativas relevantes y ha recordado que votaron en contra de ayudas a los agricultores afectados por la sequía. "A Vox solo le interesa Vox y Vox Madrid", ha concluido.

Soria continúa sin conexión ferroviaria

En este sentido, ha recordado que pocos meses antes de la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al Gobierno, el entonces líder socialista visitó Soria y prometió la reapertura de la línea ferroviaria Soria-Castejón. Ocho años después, ha lamentado Ceña, "no hay ni siquiera un estudio de viabilidad". "Es una absoluta mentira", ha añadido, insistiendo en que Soria sigue siendo la única provincia de la península sin conexión ferroviaria.

El candidato de Soria ¡Ya! ha defendido que reclamar inversiones para su provincia también supone defender a Castilla y León en su conjunto. En su opinión, tras 43 años de gestión autonómica, Soria ha quedado claramente rezagada.

Respecto a la posibilidad de una coalición de partidos regionalistas antes de las elecciones, Ceña no la considera viable. No obstante, sí ve positivo colaborar con otras formaciones provinciales como Por Ávila o con partidos regionalistas como Unión del Pueblo Leonés.