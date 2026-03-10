Pablo Pombo sobre el impacto del 'No a la guerra' en la campaña de Castilla y León: "Cero"

Este domingo se celebra una nueva cita electoral en España que marcará el futuro de los ciudadanos de Castilla y León durante los próximos años. Todo apunta a que el PP volverá a ser el claro ganador, aunque volverá a depender de Vox para gobernar.

En el caso del PSOE, las encuestas le mantienen en un resultado muy parecido al logrado hace cuatro años, quedando entre tres y seis puntos por debajo del PP, pareciendo ineficaz el uso del 'No a la guerra' que ha entonado el partido en los últimos días.

"El 'No a la guerra' está teniendo un impacto que se puede cuantificar en la campaña de Castilla y León: cero", explica Pablo Pombo en La Brújula.

El periodista analiza las encuestas electorales a pocos días de los comicios y asegura que "los socialistas siguen siendo los menos movilizados entre los grandes competidores" y que "está donde hace dos semanas".

Una buena campaña del PP a pesar del auge de Vox

Pombo también destaca que el resultado de las últimas encuestas electorales parece demostrar que al PP "por primera vez la campaña les está funcionando" y que "el conjunto de la derecha volverá a superar la mitad de los votos".

En el marco de esta posible suma de PP y Vox, Pombo destaca que la formación de Abascal está muy cerca de alcanzar "la cifra psicológica del 20%" y que "es posible que superen el listón de 2022". "Habrá subida de la ultraderecha, aunque parece menor que en Extremadura y Aragón", señala.