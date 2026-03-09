Mañueco se refuerza, Vox se dispara y el PSOE vuelve a bajar

La encuesta de Celeste-Tel dibuja un escenario para Castilla y León similar al de las últimas elecciones autonómicas, con un Partido Popular erigiéndose como la primera opción de los votantes, el PSOE manteniéndose como segunda fuerza pero perdiendo apoyos y Vox creciendo hasta máximos históricos. Ambas formaciones de derechas suben a costa de una izquierda en retroceso y de Ciudadanos. La formación aún mantenía un representante y pasa del 4.5% de voto a un ínfimo 0.7% que lo deja sin representación.

El candidato del PP y presidente de la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, si bien necesitaría en todo caso llegar a acuerdos para gobernar, saldría reforzado por las urnas desde la presidencia. En 2019, obtuvo el peor resultado histórico del PP en la región, con solo 29 procuradores. Sin embargo, consiguió ser investido gracias al apoyo de Ciudadanos. Desde entonces, en 2022 subió hasta los 31 escaños y ahora, según la encuesta de Celeste-Tel, volvería a subir hasta los 32: del 31.7% de los votos en 2022 hasta el 34.1% el próximo domingo.

Por su parte, el PSOE, aunque no sufriría una debacle similar a la vivida en Aragón o Extremadura, sí experimentaría un nuevo retroceso. Luis Tudanca, que creció de los 25 a los 35 en 2019, bajó hasta los 28 escaños en 2022. En estos nuevos comicios, Carlos Martínez perdería otros dos escaños, hasta los 26: del 30.3% de los votos en 2022 al 27.9% en este 2026.

En el lado opuesto, Vox de nuevo subiría. Tras obtener 1 solo escaño en 2019, se disparó hasta los 13 en 2022. El domingo, siempre según Celeste-Tel, crecería del 17.8% de los votos al 19.4%, alcanzando los 17 procuradores.

La Unión del Pueblo Leonés también podría celebrar una subida. En concreto, Celeste-Tel pronostica un crecimiento de un punto porcentual (del 4.3% de los votos al 5.3%), que se materializaría en un escaño más, de 3 a 4. Soria Ya, sin embargo, se dejaría más de un tercio de sus votantes, cayendo del 1.6% al 1% y dejándose dos escaños, de 3 a 1. Por Ávila mantiene su escaño, si bien se deja tres décimas (del 1.2% al 0.9%) y en la batalla por la izquierda, Unidas Podemos (un escaño y 5.2% en 2022) se diluye en dos formaciones: Podemos (2.7%), sin escaño e IU-Sumar (4.4%), que sobrevive con un procurador.