Alicia Gallego, la primera mujer en liderar Unión del Pueblo Leonés, candidata en las elecciones de Castilla y León 2026

Alicia Gallego (1973, Santa María del Páramo) es una política con una larga trayectoria en el municipalismo y que ha dado el salto a la política autonómica para liderar el proyecto leonesista para estas elecciónes autonómicas.

Además, se ha convertido en la primera mujer en liderar UPL y aspira a ser la voz de León, Zamora y Salamanca en las Cortes de Castilla y León; sustituyendo a Luis Mariano Santos, el cabeza de lista del partido en los anteriores comicios autonómicos. Es una de las caras nuevas entre los candidatos que se presentan a las elección de este 15 de marzo.

Trayectoria profesional y política

Licenciada en Derecho, Gallego cuenta también con un máster en Dirección Comercial y Marketing y empleada del Ayuntamiento de León; es militante de UPL desde hace más de 25 años.

Su carrera política y profesional van de la mano. Comenzó en 2007, como concejal en su pueblo natal y dio un gran paso en 2015 al convertirse en alcaldesa de Santa María del Páramo, gracias a un pacto con el PSOE, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo en la democracia. El respaldo de sus vecinos ha ido creciendo con los años, logrando una mayoría absoluta con 8 de 11 concejales en las elecciones municipales de 2023.

A pesar de su larga militancia dentro de UPL, no fue hasta 2022 cuando dio el salto a la política regional al ser elegida procuradora en las Cortes de Castilla y León. En dichas elecciones, Unión del Pueblo Leonés triplicó su representación, pasando de uno a tres escaños y logrando el 4,30% de los votos. De esta manera se convirtieron en la cuarta fuerza de la Cámara castellanoleonesa.

Alicia Gallego consolidó su liderazgo dentro del partido leonés en junio de 2025, cuando asumió la secretaría general del partido, sucediendo a Luis Mariano Santos y convirtiéndose en la primera mujer en liderar UPL y en ser su candidata a la Junta.

Posicionamiento Político

El objetivo principal de su formación, y el suyo como candidata es la autonomía para la Región Leonesa. Y su propuesta estrella es la creación de una nueva comunidad autónoma que agrupe a las provincias de León, Zamora y Salamanca, separándose de Castilla. Para ello, exige la celebración de una consulta popular, amparándose en la Constitución, para que los ciudadanos decidan su futuro.

Además de sus reivindicaiones regionalista, desde UPL se han enfocado en la defensa de los servicios públicos y el mundo rural. Y el objetivo es que los votos de UPL sirvan para conseguir "inversiones reales" en infraestructuras (carreteras, colegios, consultorios) y para mejorar los servicios públicos de sanidad, educación y vivienda, especialmente en el mundo rural, al que considera abandonado. Estas demandas se ven reforzadas bajo la experiencia de Gallego como alcaldesa, quien asegura que quiere priorizar la "proximidad" en la gestión.

De cara a las próximas elecciones autonómicas, liderará una candidatura que "buscará seguir creciendo después de los históricos resultados vividos en el año 2022", según un comunicado de UPL.

Posibles pactos

Gallego se ha mostrado abierta a acuerdos con otras fuerzas, siempre que sirvan para mejorar la vida de los ciudadanos y para avanzar hacia el objetivo final de la autonomía . Sin embargo, rechaza cualquier pacto que implique "repartirse sillones" o que le haga "negar la violencia de género", marcando una clara distancia con formaciones como Vox.