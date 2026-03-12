Las claves del programa electoral de Vox en Castilla y León: a favor de bajar impuestos, en contra de la inmigración masiva

La formación, que se presenta bajo el lema "Sentido común" y con Carlos Pollán como candidato a la presidencia de la Junta, estructura su propuesta en torno a la idea de ser la "única alternativa al bipartidismo".

El peso de este partido en el panorama político de Castilla y León se ha consolidado como una fuerza determinante para la gobernabilidad. Desde su irrupción, el partido ha experimentado un crecimiento sostenido que lo posiciona como la llave para la formación de gobierno, condicionando las estrategias del Partido Popular y reconfigurando el tablero político autonómico.

Repasamos las principales medidas de su programa electoral para estos comicios.

Organización Administrativa y modelo de Estado

Este bloque aborda la visión de Vox sobre la gestión de lo público y las relaciones institucionales.

Auditoría y eficiencia del gasto : Vox plantea realizar una auditoría integral del sistema sanitario autonómico para optimizar recursos y eliminar las que considera "duplicidades administrativas" y "despilfarro político" . El objetivo es reorganizar el sistema antes de incrementar el gasto estructural.

: Vox plantea realizar una auditoría integral del sistema sanitario autonómico para optimizar recursos y eliminar las que considera "duplicidades administrativas" y "despilfarro político" . El objetivo es reorganizar el sistema antes de incrementar el gasto estructural. Crítica al sistema autonómico: el partido defiende que Castilla y León es una de las regiones "más castigadas por el sistema autonómico" debido a los pactos del bipartidismo con partidos separatistas, lo que, a su juicio, ha frenado su prosperidad.

Consulta el resto de programas electorales

Economía, Fiscalidad y Empleo

Las propuestas económicas se centran en la reducción de la presión fiscal y la eliminación de trabas burocráticas para fomentar la actividad:

Rebaja de impuestos : propone una bajada radical de impuestos autonómicos, con especial atención a las zonas rurales y a las actividades empresariales que se instalen en municipios con pérdida de población.

: propone una bajada radical de impuestos autonómicos, con especial atención a las zonas rurales y a las actividades empresariales que se instalen en municipios con pérdida de población. Reducción de la burocraci a: defiende la simplificación de normativas y la reducción de trámites administrativos para facilitar la apertura de negocios y el emprendimiento en el medio rural.

a: defiende la simplificación de normativas y la reducción de trámites administrativos para facilitar la apertura de negocios y el emprendimiento en el medio rural. Incentivos al empleo rural: plantea incentivos específicos para la contratación en municipios de menos de 5.000 habitantes y ayudas para el relevo generacional en explotaciones agrarias.

Sector Primario

El programa presta especial atención al mundo rural y a un modelo productivo basado en la soberanía y hace una defensa del sector primario, los agricultores, ganaderos y los productos de la tierra, a quienes considera perjudicados por la burocracia. Sus principales propuestas son:

Poner fin a las trabas burocráticas que impiden solicitar con normalidad las ayudas de la PAC y sus anticipos a nivel regional. Facilitar asesoramiento a agricultores y ganaderos en sus gestiones administrativas.

que impiden solicitar con normalidad las ayudas de la PAC y sus anticipos a nivel regional. Facilitar asesoramiento a agricultores y ganaderos en sus gestiones administrativas. Desterrar todas las políticas derivadas del Pacto Verde Europeo , especialmente la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia por la Biodiversidad.

, especialmente la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia por la Biodiversidad. Cláusulas espejo en los productos agrícolas y ganaderos importados a la UE, que deberán cumplir con los requisitos a los que están obligados los productores locales.

importados a la UE, que deberán cumplir con los requisitos a los que están obligados los productores locales. Impulsar el desarrollo de producciones autóctonas como el lúpulo o la remolacha azucarera.

como el lúpulo o la remolacha azucarera. Impulsar un Plan Nacional del Lobo que comprenda un adecuado control cinegético. Excluir al lobo del listado de especies silvestres de régimen de protección especial.

Políticas Sociales: Familia, Vivienda y Despoblación

Este es uno de los ejes centrales del programa, vinculando directamente las políticas de apoyo a la familia con la lucha contra la despoblación.

Plan Demográfico Integra l: Propone un plan que sitúa a las familias en el centro de las políticas públicas para revertir la "emergencia demográfica" .

l: Propone un plan que sitúa a las familias en el centro de las políticas públicas para revertir la "emergencia demográfica" . Apoyo a la natalidad y a las familias : Incluye medidas como el aumento de las deducciones fiscales por hijo y ayudas directas a las familias, con prioridad para los españoles .

: Incluye medidas como el aumento de las deducciones fiscales por hijo y ayudas directas a las familias, con prioridad para los españoles . Vivienda : Promete facilitar el acceso a viviendas dignas y asequibles para jóvenes, familias y trabajadores en toda la comunidad .

: Promete facilitar el acceso a viviendas dignas y asequibles para jóvenes, familias y trabajadores en toda la comunidad . Enfoque demográfico propio: Vox plantea que la solución a la despoblación no pasa por la "inmigración masiva", sino por apoyar a las familias españolas y fomentar la natalidad para devolver oportunidades a los pueblos .

Sanidad

Las propuestas sanitarias buscan la reorganización interna y medidas específicas para el personal y los pacientes:

Atención Primaria y rural : propone reforzar la presencia médica en el medio rural mediante incentivos para los profesionales que cubran plazas de difícil cobertura y mejorar la accesibilidad en zonas dispersas .

: propone reforzar la presencia médica en el medio rural mediante incentivos para los profesionales que cubran plazas de difícil cobertura y mejorar la accesibilidad en zonas dispersas . Libertad de elección : defiende la libertad de los pacientes para elegir médico y centro dentro del sistema público autonómico .

: defiende la libertad de los pacientes para elegir médico y centro dentro del sistema público autonómico . Farmacia comunitaria: plantea integrar la farmacia como un agente asistencial, mejorando su coordinación con atención primaria y garantizando el mantenimiento de las farmacias rurales. También propone una bonificación fiscal para enfermos crónicos por gastos farmacéuticos no cubiertos .

Listas de espera : aboga por planes específicos de reducción de listas de espera mediante una reorganización de la actividad hospitalaria que aumente el rendimiento quirúrgico .

: aboga por planes específicos de reducción de listas de espera mediante una reorganización de la actividad hospitalaria que aumente el rendimiento quirúrgico . Objeción de conciencia: incluye la garantía de que ningún profesional sanitario se vea obligado a actuar contra su conciencia y propone la supresión del registro de objetores .

Educación, Universidad y Cultura

El programa en materia educativa enfatiza los contenidos comunes y la reducción de cargas para los docentes.

Contenidos y pruebas únicas : aboga por reforzar la enseñanza de Historia, Humanidades y Filosofía con contenidos comunes en toda España y defiende una prueba de acceso a la universidad común en todo el país para garantizar la igualdad de oportunidades.

: aboga por reforzar la enseñanza de Historia, Humanidades y Filosofía con contenidos comunes en toda España y defiende una prueba de acceso a la universidad común en todo el país para garantizar la igualdad de oportunidades. Reducción de burocracia : propone disminuir la carga burocrática del profesorado, suprimiendo informes redundantes y duplicidades administrativas .

: propone disminuir la carga burocrática del profesorado, suprimiendo informes redundantes y duplicidades administrativas . Libertad educativa: defiende una educación "libre de adoctrinamiento" y de calidad para garantizar la igualdad de oportunidades de los jóvenes .

Infraestructuras y medio ambiente

Vox denuncia el abandono inversor y reclama infraestructuras "dignas" para la comunidad, así como la mejora de las carreteras y la conectividad digital en el medio rural. Por ello proponen:

Exigir la ejecución de las autovías pendientes en Castilla y León , entre ellas la A-11, la A-12, la A-15, la A-60, la A-73 y la A-76.

, entre ellas la A-11, la A-12, la A-15, la A-60, la A-73 y la A-76. Reclamar la modernización y adaptación a vía de alta capacidad del corredor León-Braganza. Reclamar la reapertura de la línea ferroviaria de la Ruta de la Plata.

Exigir la vuelta de los trenes FEVE al centro de la ciudad de León. Así como promover el soterramiento del ferrocarril en Palencia, Valladolid y San Andrés del Rabanedo.

al centro de la ciudad de León. Así como promover el soterramiento del ferrocarril en Palencia, Valladolid y San Andrés del Rabanedo. Impulsar la puesta en marcha de la terminal de carga aérea del aeropuerto de León.

En materia de medio ambiente el programa incluye la defensa del patrimonio natural, las tradiciones y la caza como parte del modo de vida de Castilla y León:

Promover el cuidado del medio ambiente mediante una política alejada de los "delirios climáticos del Pacto Verde Europeo" .

. Ley del Paisaje para la protección del patrimonio natural, cultural y productivo de la región.

para la protección del patrimonio natural, cultural y productivo de la región. Impulsar la caza y la pesca como actividades esenciales para la conservación de la fauna terrestre y acuática y de los espacios naturales de Castilla y León.

como actividades esenciales para la conservación de la fauna terrestre y acuática y de los espacios naturales de Castilla y León. Mapa de afección medioambiental y de usos del suelo que limite la instalación de macroproyectos de energías renovables.

Diversificación de las fuentes de energía, incluyendo la biomasa forestal y agrícola y la producción de biogás.

Inmigración

Vox propone una "prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales" y una "lucha decidida contra las políticas de inmigración masiva", a las que atribuye la saturación de los servicios públicos y el aumento de la inseguridad.