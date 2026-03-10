Así fueron los resultados de las últimas elecciones en Castilla y León

Con la celebración de las próximas elecciones a las Cortes de Castilla y León a la vuelta de la esquina, echamos la vista atrás para repasar la composición actual del Parlamento autonómico, así como los resultados que obtuvieron los diferentes partidos políticos que se presentaron en aquella ocasión.

Los resultados que obtuvieron los candidatos a las elecciones autonómicas de Castilla y León en 2022 fueron:

Alfonso Fernández Mañueco, candidato del Partido Popular (PP) obtuvo un 31,43% (382.157 votos).

Luis Tudanca, candidato del Partido Socialista (PSOE) consiguió 30,05% (365.434 votos)

Juan García-Gallardo, candidato por Vox tuvo 17,64% (214.668 votos).

Pablo Fernández, candidato de Podemos - Izquierda Unida - AV, obtuvo el 5,08% (62.138 votos).

Francisco Igea, candidato de Ciudadanos (Cs), registró un 4,49% (54.721 votos).

Luis Mariano Santos, candidato de Unión del Pueblo Leonés (UPL) consiguió un 4,30% (52.098).

Ángel Ceña, candidato de Soria ¡Ya! (SY), registró un 1,53% (19.385 votos).

Pedro Pascual, candidato de Por Ávila (XAV), consiguió un 1,15% (13.875 votos).

Para los comicios de 2026, repiten como candidatos el actual presidente de la comunidad: Alfonso Fernández Mañueco, quien lleva siendo presidente de la Junta desde 2019; y Ángel Ceña, candidato de Soria ¡Ya!

¿Cómo se reparten los escaños?

En España existen las circunscripciones electorales, que no son más que divisiones geográficas o territoriales utilizadas en los procesos electorales para agrupar votantes, asignar escaños y organizar la representación política. Funcionan como demarcaciones para la elección de candidatos, ya sea en sistemas uninominales (uno) o plurinominales (varios), siendo claves para la distribución proporcional de representantes.

Castilla y León se divide en nueve circunscripciones electorales, que coinciden con sus provincias. Repasamos el número de procuradores (representantes) que elige cada una en las elecciones autonómicas de este 2026:

Valladolid: 15

León: 13

Burgos: 11

Salamanca: 10

Ávila: 7

Palencia: 7

Segovia: 7

Zamora:7

Este reparto busca equilibrar población y territorio, dando más peso relativo a las provincias menos pobladas. Como curiosidad, para estas elecciones Segovia ha ganado un procurador más en relación a los anteriores comicios, debido al aumento de población.

La composición actual de las Cortes de Castilla y León

Las Cortes autonómicas de Castilla y León es el Parlamento autonómico, y en él se reunen los representantes políticos autonómicos, es decir, los diputados regionales, conocidos como procuradores en esta comunidado. En la actualidad, el Parlamento de Castilla y León está compuesto con 81 procuradores:

Partido Popular (PP): 31 procuradores

Partido Socialista (PSOE): 28 procuradores

Vox: 13 procuradores

Unión del Pueblo Leonés (UPL): 3 procuradores

Soria ¡Ya!: 3 procuradores

Ciudadanos (Cs): 1 procurador

Unidas Podemos: 1 procurador

Por Ávila (XAV): 1 procurador

Como comentábamos en el anterior páarafo, para estas elecciones habrá un procurador más, por lo que el total de procuradores pasará de 81 a 82 para la nueva legislatura.