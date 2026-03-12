Las siete claves del programa electoral del PP en las elecciones de Castilla y León 2026: empleo, vivienda o sanidad

El Partido Popular (PP) de Castilla y León, liderado por Alfonso Fernández Mañueco, presentó el miércoles 18 de febrero, en León el programa electoral para las próximas elecciones autonómicas a las Cortés de Castilla y León.

El programa electoral cuenta con 1.031 medidas, repartidas en diez ejes estratégicos de actuación, y destaca el lema: Entre las 3 mejores, que según explicó Alfonso Fernández Mañueco en el acto de presentación, indica el objetivo principal del PP para esta legislatura, que es situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades autónomas de España para vivir.

Hacemos un repaso de las propuestas clave y más significativas que presenta el Partido Popular de Castilla y León.

Empleo

Uno de los ejes principales del programa electoral es el impulso de la actividad económica, para fomentar el desarrollo, la empleabilidad y la fijación de la población. El objetivo principal es consolidar a Castilla y León como una comunidad autónoma donde poder invertir y trabajar. Algunos puntos claves en materia de empleo son los siguientes:

Fomentar el crecimiento económico a través de la actividad industrial , la innovación y las energías renovables.

Fomento del emprendimiento y apoyo a PYMES y autónomos.

y apoyo a PYMES y autónomos. Creación de una estrategia real para reducir la burocracia y simplificar las relaciones de las empresas con la administración de Castilla y León.

y simplificar las relaciones de las empresas con la administración de Castilla y León. Bajada de impuestos a familias y jóvenes, para facilitar el acceso a la vivienda y aligerar la carga tributaria a personas emprendedoras y autónomos.

Vivienda

El desafío demográfico es uno de los ejes transversales más importantes, teniendo en cuenta que Castilla y León es una comunidad marcada por el envejecimiento de la población y la despoblación. Desde el PP plantean políticas para fomentar el acceso a la vivienda en el medio rural y a los jóvenes. Algunas de las propuestas destacadas en materia de vivienda son:

Incremento significativo de la inversión en vivienda pública: ampliar el parque de vivienda público y facilitar el acceso.

Construcción de nueva vivienda pública: previsión de construcción de 800 viviendas el primer año de legislatura.

Creación de la “Cuenta Ahorro Vivienda Joven” : favoreciendo que los jóvenes cuenten con incentivos fiscales en el IRPF para la compra de la primera vivienda y un aval público de 20% para las hipotecas de jóvenes.

: favoreciendo que los jóvenes cuenten con incentivos fiscales en el IRPF para la compra de la primera vivienda y un aval público de 20% para las hipotecas de jóvenes. Ampliación de las ayudas de alquiler: se contempla crear ayudas de alquiler que lleguen a cubrir hasta el 60% del coste mensual de alquiler y en el caso de jóvenes que residen en el medio rural, el 70% del alquiler.

Educación

El acceso a la educación en Castilla y León es uno de los pilares fundamentales para la igualdad de oportunidades entre los castellanoleoneses. Agunas de las propuestas que presenta el programa en materia de educación son:

Mantener la gratuidad en el acceso a la educación en la etapa de 0-16 años: consolidando el acceso gratuito a todos los niños en la primera etapa de educación infantil (0-3).

(0-3). Refuerzo de la formación dual y la conexión entre universidades, con el objetivo de mejorar la empleabilidad juvenil . Además de reforzar la Formación Profesional, vinculada a los sectores más presentes en la comunidad de Castilla y León.

. Además de reforzar la Formación Profesional, vinculada a los sectores más presentes en la comunidad de Castilla y León. Apoyo y refuerzo al profesorado, resaltando la importancia del papel de los docentes.

Defensa de una PAU única. Inversión en las universidades y en la investigación, para fomentar que el talento joven apueste por vivir en la comunidad de Castilla y León. Además de matrícula gratuita el primer año de universidad, para los estudiantes empadronados en Castilla y León.

Sanidad

La sanidad es uno de los pilares estratégicos en el programa electoral, el PP indica que los profesionales de la salud, son el verdadero pilar del sistema. En esta legislatura se pondrá especial foco en la dispersión poblacional y en el medio rural. Algunas de las medidas en materia de salud son las siguientes:

Refuerzo de la inversión en salud pública y refuerzo de la atención, poniendo el foco en el envejecimiento y la atención a la cronicidad .

. Mejora de las condiciones laborales y refuerzo de la estabilidad en los profesionales de salud, especialmente en el medio rural y en la atención primaria.

y refuerzo de la estabilidad en los profesionales de salud, especialmente en el medio rural y en la atención primaria. Apuesta por la innovación tecnológica y digital en materia de salud. Incorporación de cirugía robótica y sistemas de alta tecnología para el diagnóstico .

. Mejora de la red asistencial. Refuerzo de los servicios de emergencias, asegurando helicópteros medicalizados en todas las provincias, para asegurar la equidad en el acceso a la atención sanitaria de urgencia, con tiempos de respuesta más rápidos.

Servicios Sociales y dependencia

En una comunidad con un alto índice de población envejecida y una baja tasa de natalidad, desde el PP proponen medidas para el acceso igualitario de personas en situación de dependencia a los servicios y también ayudas para el apoyo a familias. Estas son algunas de las medidas:

Programa específico de atención a personas mayores , donde se aplicarán estrategias para combatir la soledad no deseada y crearán subvenciones para mejorar la accesibilidad de las viviendas.

, donde se aplicarán estrategias para combatir la soledad no deseada y crearán subvenciones para mejorar la accesibilidad de las viviendas. Refuerzo a las familias: apuestan por aumentar la cuantía del “Bono nacimiento” hasta 5.000 euros por hijo y se pondrá en marcha el “Bono infantil”, para dar soporte a la conciliación familiar y laboral, subvencionando las actividades extraescolares de los menores.

y se pondrá en marcha el “Bono infantil”, para dar soporte a la conciliación familiar y laboral, subvencionando las actividades extraescolares de los menores. Creación de un Plan de Atención Sociosanitaria , para conseguir una mejora en la coordinación entre sanidad y servicios sociales, para responder de manera integral a las necesidades de la población.

, para conseguir una mejora en la coordinación entre sanidad y servicios sociales, para responder de manera integral a las necesidades de la población. Refuerzo de la Red Atiendo, que son el conjunto de centros de atención a víctimas de violencia sexual.

Transporte e infraestructuras

En la comunidad de Castilla y León, sobre todo en las zonas más despobladas, existe un problema de conexión a nivel del transporte, que no hace más que favorecer la emigración de la población. Es por eso que desde el PP se presentan las siguientes medidas:

Bonos y apoyo al transporte regional : bonificación en los peajes para los conductores empadronados en Castilla y León, mantenimiento de la tarjeta BUSCyL y descuento del 25% en los trenes Avant.

: bonificación en los peajes para los conductores empadronados en Castilla y León, mantenimiento de la tarjeta BUSCyL y descuento del 25% en los trenes Avant. Defensa del transporte rural frente a los recortes.

Defensa ante el gobierno central para que se invierta en infraestructura y comunicaciones en Castilla y León, para favorecer la cohesión territorial.

Agricultura, ganadería y mundo rural

El PP sitúa la agricultura y la ganadería como pilares estratégicos en la comunidad, ya que son sectores fundamentales para frenar la despoblación y fomentar la cohesión territorial. Presentan distintas medidas para mejorar la calidad del sector:

Defensa de una Política Agraria Común (PAC) adaptada a las necesidades de la agricultura profesional .

. Nuevas ayudas para la incorporación al sector agrario a personas mayores de 40 años y a mujeres que quieran incorporarse al sector.

a personas mayores de 40 años y a mujeres que quieran incorporarse al sector. Ayudas específicas para jóvenes agricultores y ganaderos para fomentar el relevo generacional.

para fomentar el relevo generacional. Iniciativas para modernizar el sector y su competitividad: como la incorporación de tecnología 4.0, modernización del regadío y planes sectoriales específicos.

como la incorporación de tecnología 4.0, modernización del regadío y planes sectoriales específicos. Elaboración de un nuevo Plan Forestal Integral de Castilla y León y aprobación de un nuevo marco normativo en materia de prevención de incendios forestales.

Estas son algunas medidas claves que plantea el Partido Popular en su programa electoral, pero puedes consultar el programa electoral completo.