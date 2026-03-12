Las claves del programa electoral de Unión del Pueblo Leonés en las elecciones de Castilla y León 2026

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) presenta un programa electoral para las elecciones autonómicas del 15M en Castilla y León marcado profundamente por su carácter regionalista. Sus principales propuestas se articulan en torno a la reivindicación de una autonomía propia para León, Zamora y Salamanca, y a la corrección de los desequilibrios territoriales que, a su juicio, padecen estas provincias.

Hacemos un repaso de las principales propuestas de su programa electoral.

El leonesismo

El regionalismo es la seña de identidad de UPL y el eje que vertebra todo su programa. Su objetivo principal es la creación de una autonomía propia para la Región Leonesa (León, Zamora y Salamanca), invocando el derecho a la autonomía de regiones históricas reconocido en la Constitución.

De esta manera, aspiran a que la Región Leonesa sea reconocida como entidad NUTS-2 en Europa para recibir más fondos de cohesión. Y defienden la protección y promoción de las lenguas propias (leonés y gallego), la toponimia tradicional y el impulso del patrimonio histórico, cultural y minero como seña de identidad y motor de desarrollo turístico.

Además, cuentan con un apartado específico en materia de cultura y patrimonio. El punto de partida de sus propuestas es una crítica a la gestión actual, que ha permitido el deterioro de enclaves únicos como Las Médulas, afectado por incendios. Para revertirlo, proponen medidas concretas:

Plan de Restauración de BIC : impulsarán un plan integral para la restauración y puesta en valor de los monumentos, con especial atención a aquellos declarados Bien de Interés Cultural (BIC) que se encuentren en peor estado de conservación.

: impulsarán un plan integral para la restauración y puesta en valor de los monumentos, con especial atención a aquellos declarados Bien de Interés Cultural (BIC) que se encuentren en peor estado de conservación. Protección de enclaves : mencionan explícitamente la necesidad de proteger y promocionar grandes joyas patrimoniales como Las Médulas (Patrimonio de la Humanidad), el casco antiguo de Salamanca, el Camino de Santiago francés, el yacimiento de arte rupestre de Siega Verde y el recinto amurallado de Ciudad Rodrigo.

: mencionan explícitamente la necesidad de proteger y promocionar grandes joyas patrimoniales como Las Médulas (Patrimonio de la Humanidad), el casco antiguo de Salamanca, el Camino de Santiago francés, el yacimiento de arte rupestre de Siega Verde y el recinto amurallado de Ciudad Rodrigo. Conservación de la arquitectura tradicional: Incluyen el apoyo a la conservación de la arquitectura tradicional como parte de su compromiso con el patrimonio etnográfico

Lucha contra la despoblación

La despoblación es un fenómeno complejo y estructural que afecta a amplias zonas de Europa. En España, la densidad media es de 93 hab/km², pero casi la mitad del territorio (48%) tiene una densidad inferior a 12,5 hab/km², el umbral que la UE considera de riesgo. Castilla y León es el paradigma de este problema: es la comunidad más extensa de España (ocupa el 20% del territorio), pero solo alberga al 5% de la población, con una densidad de 25,3 hab/km², la más baja del país .

Dentro de esta comunidad, las tres provincias que UPL defiende (León, Zamora y Salamanca) se encuentran en la zona más castigada, lo que los profesores denominan el "epicentro del declive demográfico". Unión del Pueblo Leonés propone medidas urgentes

para “cambiar la dinámica, retener población en nuestro medio rural y atraer nuevos pobladores que puedan garantizar el futuro de nuestros pueblos”:

Promover incentivos para invertir o mantener el tejido económico de las comarcas rurales, con especial atención al comercio de proximidad. Plan para la conservación y fomento de servicios financieros en el mediro rural, con incentivos para reabrir oficinas bancarias y cajeros y penalizaciones ante posibles cierres.

de las comarcas rurales, con especial atención al comercio de proximidad. Plan para la conservación y fomento de servicios financieros en el mediro rural, con incentivos para reabrir oficinas bancarias y cajeros y penalizaciones ante posibles cierres. Fiscalidad diferenciada a las comarcas rurales , con rebajas en el IRPF y ayudas directas a empresas y autónomos que se asienten en el medio rural.

, con rebajas en el IRPF y ayudas directas a empresas y autónomos que se asienten en el medio rural. Desarrollar un programa de vivienda rural y blindar los servicios públicos clave (colegios y urgencias) independientemente de la renta.

(colegios y urgencias) independientemente de la renta. Garantizar la conexión móvil y la fibra óptica en todas y cada una de las poblaciones para acabar definitivamente con la brecha digital.

en todas y cada una de las poblaciones para acabar definitivamente con la brecha digital. Promover el retorno de emigrados leoneses y la creación de oficinas públicas para el emprendimiento rural, para crear empresas en áreas despobladas o prestarles asesoramiento legal.

Sanidad y educación pública de calidad

La sanidad es uno de los pilares del programa de UPL, con un enfoque claro en la equidad territorial y el refuerzo del medio rural. La formación denuncia el deterioro de la sanidad pública y propone un modelo que no centralice los recursos en las capitales:

Atención Primaria y medio rural : UPL propone garantizar por ley la apertura permanente de consultorios locales, especialmente en provincias como Zamora, para evitar que los vecinos, en su mayoría personas mayores, tengan que recorrer largas distancias. Para ello, exigen que la dotación de centros y plazas médicas atienda al factor geográfico y la dispersión, y no solo al número de tarjetas sanitarias .

: UPL propone garantizar por ley la apertura permanente de consultorios locales, especialmente en provincias como Zamora, para evitar que los vecinos, en su mayoría personas mayores, tengan que recorrer largas distancias. Para ello, exigen que la dotación de centros y plazas médicas atienda al factor geográfico y la dispersión, y no solo al número de tarjetas sanitarias . Infraestructuras y especialidades : El programa incluye la creación de nuevos centros de salud y la conversión de algunos existentes en Centros de Especialidades (como en Vitigudino, Salamanca) para acercar la atención especializada y descongestionar los grandes hospitales . También promueven hospitales comarcales en Astorga y Ciudad Rodrigo, y una unidad satélite de radioterapia en El Bierzo.

: El programa incluye la creación de nuevos centros de salud y la conversión de algunos existentes en Centros de Especialidades (como en Vitigudino, Salamanca) para acercar la atención especializada y descongestionar los grandes hospitales . También promueven hospitales comarcales en Astorga y Ciudad Rodrigo, y una unidad satélite de radioterapia en El Bierzo. Gestión y profesionales: Reclaman centros de coordinación del 112 provinciales (en León, Zamora y Salamanca) en lugar de la centralización en Valladolid para mejorar la eficacia. Proponen incentivos económicos y profesionales para atraer médicos a zonas de difícil cobertura y reducir la precariedad laboral.

En materia de educación, las propuestas educativas de UPL buscan conectar la formación con las necesidades del tejido productivo y garantizar la calidad en el medio rural:

Formación Profesional : El principal eje es el refuerzo de la Formación Profesional, con ampliación de grados y plazas, vinculándola a las necesidades reales del tejido productivo local para facilitar el empleo y fijar población joven.

: El principal eje es el refuerzo de la Formación Profesional, con ampliación de grados y plazas, vinculándola a las necesidades reales del tejido productivo local para facilitar el empleo y fijar población joven. Infraestructuras y medio rural: Proponen la apertura y mejora de centros educativos en León y Salamanca, así como la renovación de infraestructuras antiguas. Para combatir la despoblación, plantean incentivos para los docentes que trabajen en el medio rural y la mejora de la atención a la diversidad con más especialistas . En El Bierzo, apuestan por fortalecer el campus de la Universidad de León.

Economía: Desarrollo Territorial y Empleo

La política económica de UPL se centra en revertir lo que consideran un "modelo fallido" que ha provocado pérdida de población y actividad en las provincias leonesas .

Apoyo a sectores productivos : proponen planes específicos para comarcas desindustrializadas (como las cuencas mineras de El Bierzo y Laciana) y apoyo a autónomos, comercio local y artesanía. Consideran la agricultura y el mundo rural como un motor económico fundamental .

: proponen planes específicos para comarcas desindustrializadas (como las cuencas mineras de El Bierzo y Laciana) y apoyo a autónomos, comercio local y artesanía. Consideran la agricultura y el mundo rural como un motor económico fundamental . Infraestructuras y conectividad: el programa incluye el impulso de nuevo suelo industrial, la mejora de nodos logísticos y la finalización de proyectos de infraestructuras viarias . La mejora de la conectividad digital (fibra óptica y cobertura móvil) en el medio rural es clave para facilitar el teletrabajo y el emprendimiento.

Medio ambiente e incendios

Para UPL, la protección del medio ambiente es inseparable de un sector primario vivo, al que considera un aliado estratégico en la conservación del paisaje y la lucha contra la despoblación. Por eso proponen una serie de medidas específicas:

Aprobar una Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales para mejorar su reconocimiento, dotación y condiciones.

para mejorar su reconocimiento, dotación y condiciones. Luchar contra vertidos tóxicos y proteger el caudal ecológico , mejorando la depuración de aguas en los pueblos.

, mejorando la depuración de aguas en los pueblos. Construir Centros de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) propios en las provincias de León y Salamanca.

(CRAS) propios en las provincias de León y Salamanca. Mantener la actividad cinegética y de pesca controlada como herramienta esencial de equilibrio ecosistémico.

como herramienta esencial de equilibrio ecosistémico. Poner en valor lagunas naturales e impulsar la protección del gran alcornocal salmantino de Valdelosa.

Además, destacan los incendios de este pasado verano se ven destacados con un apartado sobre la prevención y lucha contra los incendios forestales. La formación considera que la política actual es insuficiente y reactiva, y propone un cambio de modelo que priorice la prevención activa durante todo el año y mejore las condiciones de los profesionales: