Las claves del programa electoral de Soria ¡Ya!: sus propuestas para luchar contra la despoblación

El programa electoral de Soria ¡Ya! está completamente vertebrado por la lucha contra la despoblación, que consideran una emergencia existencial para la provincia de Soria, la cual tiene la densidad de población más baja de España con solo 8,6 habitantes por km².

Sus propuestas se enmarcan en la reivindicación histórica de Soria ¡Ya! de poner fin al "olvido institucional" que, a su juicio, ha sufrido la provincia durante décadas dentro de Castilla y León. La formación se presenta como la única herramienta política capaz de defender los intereses específicos de Soria sin disciplinas de partidos de ámbito nacional . Su diagnóstico parte de la comparación con otras provincias: mientras Valladolid ha crecido de 362.190 a 528.644 habitantes desde 1960, Soria ha pasado de 146.904 a solo 90.183 habitantes en el mismo período.

José Ángel Ceña Tutor repite como candidato y portavoz de la agrupaciónpara para estas elecciones autonómicas en Castilla y León y buscará continuar impulsando su formación, como hizo en las anteriores elecciones autonómicas, donde se convertiron en la fuerza más votada en su provincia.

Repasamos las principales propuestas de su programa electoral para estas elecciones.

La despoblación: un problema estructural

La despoblación es el eje central del programa de Soria ¡Ya!, concebida como el problema estructural que debe ser atacado con un paquete integral de medidas:

"Nuevo Fuero" para Soria : aprobación de un conjunto de medidas fiscales y de todo tipo para superar la amenaza de desaparición que sufre la provincia .

: aprobación de un conjunto de medidas fiscales y de todo tipo para superar la amenaza de desaparición que sufre la provincia . Ley autonómica contra la despoblación : exigencia de una ley con definición y establecimiento de niveles de zonas despobladas según criterios de la Unión Europea, en la línea de la proposición de ley que ya presentaron en la legislatura anterior.

: exigencia de una ley con definición y establecimiento de niveles de zonas despobladas según criterios de la Unión Europea, en la línea de la proposición de ley que ya presentaron en la legislatura anterior. Objetivo "100/30/30" : garantizar 100 megas de internet de alta velocidad en los pueblos, que los servicios esenciales (sanidad, educación, comercio) estén a un máximo de 30 kilómetros y que el acceso a una vía de alta capacidad no supere los 30 minutos.

: garantizar 100 megas de internet de alta velocidad en los pueblos, que los servicios esenciales (sanidad, educación, comercio) estén a un máximo de 30 kilómetros y que el acceso a una vía de alta capacidad no supere los 30 minutos. Incentivación positiva: priorizar en todas las líneas de subvenciones a los beneficiarios ubicados en zonas muy despobladas.

Sanidad y educación

La sanidad es una de las prioridades absolutas para la formación y hacen un diagnóstico claro del deterioro de los servicios en la provincia y la necesidad de equipararlos al resto del territorio. Sus propuestas principales para revertir esta situación son:

Financiación de Atención Primaria : destinar al menos el 25% del presupuesto anual del Sacyl a Atención Primaria, reforzando así la puerta de entrada al sistema sanitario en el medio rural.

: destinar al menos el 25% del presupuesto anual del Sacyl a Atención Primaria, reforzando así la puerta de entrada al sistema sanitario en el medio rural. Infraestructuras sanitarias : finalización y puesta en servicio de todas las fases de la rehabilitación del Hospital Santa Bárbara en Soria.

: finalización y puesta en servicio de todas las fases de la rehabilitación del Hospital Santa Bárbara en Soria. Ejecución y puesta en funcionamiento de los nuevos centros de salud de Soria Norte, El Burgo de Osma, San Leonardo de Yagüe y la reforma del de Almazán.

En materia educativa, sus propuestas buscan equiparar oportunidades entre el mundo rural y urbano y recuperar el estatus universitario de Soria:

Transporte escolar : mejorar el transporte escolar para cubrir también las etapas no obligatorias (infantil y bachillerato), evitando situaciones de desigualdad.

: mejorar el transporte escolar para cubrir también las etapas no obligatorias (infantil y bachillerato), evitando situaciones de desigualdad. Educación universitaria - "Soria Ciudad Universitaria" : recuperación del Grado en Medicina (al menos los tres primeros cursos) en el Campus de Soria. Y nuevos grados como Terapia Ocupacional y un doble grado en Fisioterapia y CAFD. Así como másteres especializados en Inteligencia Artificial vinculados al centro tecnológico "Numant-IA".

: recuperación del Grado en Medicina (al menos los tres primeros cursos) en el Campus de Soria. Y nuevos grados como Terapia Ocupacional y un doble grado en Fisioterapia y CAFD. Así como másteres especializados en Inteligencia Artificial vinculados al centro tecnológico "Numant-IA". Infraestructuras educativas: construcción de una residencia universitaria pública en Soria e inicio de las obras de la nueva Escuela Oficial de Idiomas, calificada como "promesa incumplida" durante décadas.

Economía e industria

El programa económico e industrial planteado por la formación soriana está diseñado para compensar las desventajas estructurales que sufre la provincia y reactivar el tejido productivo como herramienta para fijar población:

Ayudas de finalidad regional : Aplicación de las Directrices europeas sobre ayudas estatales de finalidad regional para implementar ayudas al funcionamiento de autónomos y empresas en Soria.

: Aplicación de las Directrices europeas sobre ayudas estatales de finalidad regional para implementar ayudas al funcionamiento de autónomos y empresas en Soria. Fiscalidad diferenciada : Deducciones en el IRPF para residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes, incluyendo ayudas de más de 2.000 euros por nacimiento o adopción.

: Deducciones en el IRPF para residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes, incluyendo ayudas de más de 2.000 euros por nacimiento o adopción. Infraestructuras logísticas : creación de un puerto seco o plataforma logística en el Valle del Alto Jalón, aprovechando la posición geoestratégica de Soria.

: creación de un puerto seco o plataforma logística en el Valle del Alto Jalón, aprovechando la posición geoestratégica de Soria. Mejora de carreteras: Conversión de la CL-101 y CL-116 en carreteras 2+1 (carriles alternos de adelantamiento) y estudio de "autovías autonómicas" que conecten Burgos con Soria y San Esteban de Gormaz con Segovia .

Empresas y Autónomos

Como ayuda específica a los autónomos, plantean la creación de bonificaciones a la Seguridad Social, que amplien al 100% de las cuotas para nuevos autónomos durante dos años, con un año adicional en municipios de menos de 12,5 habitantes/km².

Asímismo, para el comercio minorista plantean: