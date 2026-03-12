El programa electoral del PSOE en las elecciones de Castilla y León 2026 resumido en cinco ejes

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) presentó el pasado 26 de febrero en Valladolid, el programa electoral para los comicios del próximo 15 de marzo a las Cortes de Castilla y León.

El acto de presentación fue liderado por el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León y exalcalde de Soria, Carlos Martínez.

La gran apuesta socialista: servicios a treinta minutos

En el programa electoral, el PSOE presenta 575 medidas, estructuradas en cinco ejes de actuación. Los socialistas ponen enfásis en la importancia del cambio en la manera de gestionar la comunidad, con el objetivo de solucionar algunos de los problemas que han surgido en las últimas décadas de gobierno del PP. El estancamiento demográfico y económico son los ejes que articulan sus propuestas. El PSOE propone un nuevo modelo territorial, económico y social, denominado “Territorio 30 minutos”, que garantizará que todos los ciudadanos puedan acceder a los servicios esenciales (educación, sanidad, empleo y protección social) en un máximo de treinta minutos, vivan donde vivan.

A continuación se exponen las medidas más significativas de los cinco ejes de actuación reflejados en el programa electoral.

Personas: bienestar, igualdad y cohesión social

El PSOE defiende que las personas deben estar en el centro de las políticas y las actuaciones, apostando por un modelo de proximidad en los servicios sociales.

En materia de Sanidad, apuestan por el refuerzo de la atención primaria, garantizando la atención en 48 horas. Así como la creación de un plan para la reducción de las listas de espera y la mejora de la atención en salud mental, ampliando el equipo de profesionales, sobre todo el equipo de psicólogos en atención primaria.

En el bloque de Educación, destacan propuestas como la inclusión de la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria, así como también la gratuidad de la primera matrícula en la universidad, ayudas de movilidad para estudiantes que tienen que desplazarse por estudios y el aumento de las oportunidades educativas en la comunidad, para evitar la emigración juvenil y estudiantil.

En el apartado de Igualdad, destacan propuestas como:

Refuerzo de las políticas de igualdad de género.

Creación de una consejería de igualdad y de un Estatuto de las mujeres rurales.

Pacto autonómico contra la violencia de género .

. Centros de Emergencia de atención a las víctimas de violencia machista abiertos las 24 horas en todas las provincias de la comunidad.

Y en Servicios sociales, apuestan por la aprobación de una ley integral de las personas mayores, así como la implementación de un nuevo modelo de atención, potenciando la permanencia en el domicilio, fortaleciendo los recursos comunitarios y la atención domiciliaria. También destaca la mejora del sistema residencial público y apertura de nuevos centros de día.

Prosperidad: desarrollo económico sostenible e innovador

Desde el PSOE se insiste en que Castilla y León no solo tiene un problema demográfico, sino que también tiene un gran problema en el modelo productivo. Se apuesta por la creación de un nuevo modelo productivo sostenible e inclusivo, donde se genere empleo cualificado y atractivo en cada provincia. El objetivo es crear oportunidades para que los habitantes puedan quedarse o volver a vivir en las provincias de la comunidad. Para promover este cambio plantean alguna de las siguientes medidas:

Mejora de las condiciones de empleabilidad: enfoque en trabajar por una estabilidad laboral , reduciendo la temporalidad de los contratos y reforzando los derechos laborales. Creación de incentivos a la contratación en zonas rurales y en puestos de trabajo de difícil cobertura.

, reduciendo la temporalidad de los contratos y reforzando los derechos laborales. Creación de incentivos a la contratación en zonas rurales y en puestos de trabajo de difícil cobertura. Modernización de los servicios públicos de empleo , mediante el refuerzo de la formación continua en competencias digitales y energías renovables. Así como la creación de planes específicos para fomentar el empleo en jóvenes y mujeres.

, mediante el refuerzo de la formación continua en competencias digitales y energías renovables. Así como la creación de planes específicos para fomentar el empleo en jóvenes y mujeres. Reindustrialización verde directamente vinculada a las energías renovables e impulso de sectores estratégicos, como la biotecnología y la agroalimentación.

directamente vinculada a las energías renovables e impulso de sectores estratégicos, como la biotecnología y la agroalimentación. Apoyo a las PYMES, autónomos y a la economía social. Impulso de una fiscalidad adaptada al territorio y fomento que la compra pública siga unos criterios sociales.

Planeta: Transición ecológica y gestión sostenible del territorio

La emergencia climática impacta de manera directa a la agricultura, la gestión forestal y a la disponibilidad de agua. Los socialistas apuestan por proteger y cuidar el planeta y llevar a cabo estrategias para una transición ecológica justa. Algunas de las medidas que presentan son:

Integración de las políticas de lucha contra la emergencia climática en la planificación económica de la Comunidad de Castilla y León.

Gestión del agua y los recursos naturales de manera sostenible. Poniendo el foco en la optimización energética y en el mantenimiento del equilibrio territorial .

. Apoyo al sector primario, mediante la defensa de la Política Agraria Común (PAC) justa y adaptada a las necesidades de Castilla y León.

justa y adaptada a las necesidades de Castilla y León. Impulso de la industria agroalimentaria local , reduciendo la huella de carbono y dinamizando la economía del sector primario.

, reduciendo la huella de carbono y dinamizando la economía del sector primario. Protección forestal: implementación de un operativo permanente para prevenir y combatir incendios forestales. Además de aprobar un nuevo “Plan de gestión forestal”, que tendrá en cuenta los efectos de la emergencia climática.

Vivienda: Territorio y reto demográfico

Desde el PSOE se defiende el derecho a tener una vivienda digna. La vivienda es un pilar fundamental para que los habitantes de Castilla y León puedan quedarse en la comunidad o regresar. La posibilidad de acceso a la vivienda, es imprescindible para la emancipación juvenil, la estabilidad de las familias y el retorno del talento. Algunas de las medidas expuestas por el PSOE en materia de vivienda son las siguientes:

Fomento de la emancipación juvenil: con la creación de un programa de fomento del alquiler y de opción a compra de vivienda protegida. Así como un diseño de un “Plan de avales e intermediación hipotecaria” para menores de 35 años.

y de opción a compra de vivienda protegida. Así como un diseño de un “Plan de avales e intermediación hipotecaria” para menores de 35 años. Construcción de nueva vivienda pública : construcción de 5.000 nuevas viviendas públicas en alquiler.

: construcción de 5.000 nuevas viviendas públicas en alquiler. Plan masivo de rehabilitación y adaptación de viviendas de personas mayores.

Reserva de parte de la vivienda pública para emergencias habitacionales.

La transformación de Castilla y León

El PSOE destaca en el programa electoral la necesidad de modernizar las instituciones, para poder abordar nuevas estrategias políticas en lo referente al acceso igualitario a los servicios públicos. Algunas de las medidas que plantea son la siguientes:

Impulsar una administración pública cercana, eficaz y transparente: fomento de una administración innovadora, pero sin perder el componente humano, adaptándose a las necesidades de la población.

Fomento de la memoria democrática y la convivencia: impulso de políticas de memoria histórica y de educación en los valores democráticos.

Aplicación de estrategias para la promoción de la interculturalidad y la lucha contra los discursos de odio.

Creación de herramientas de apoyo para que las administraciones locales puedan optar a Fondos Europeos en igualdad de condiciones. Coordinación y apoyo a ayuntamientos y mancomunidades.

