"Solo me gusta mentir si es necesario": la viral declaración de Carlos Martínez sobre el resultado del PSOE en Castilla y León

Las elecciones en Castilla y León han dejado un panorama similar al de Extremadura y Aragón con un PP fuerte que vuelve a ganar con solvencia, pero que necesita a Vox, que también crece aunque menos de lo esperado, para gobernar.

Por su parte, el PSOE se queda lejos del PP, a casi cinco puntos, pero logra dos escaños más que en 2022. Liderados esta vez por Carlos Martínez, se vuelven a quedar lejos de la victoria y sin ninguna posibilidad de gobernar, lo que provocó que su valoración en la noche electoral no fuera la más optimista.

"Solo me gusta mentir si es necesario y creo que hay muy pocas veces que sea necesario. Hoy tampoco. No estoy contento", dijo Martínez este domingo por la noche al conocer los resultados de los comicios.

A pesar de ello, Martínez sí que calificó los resultados del PSOE de Castilla y León como "buenos" y agradeció a sus votantes la confianza prometiendo seguir trabajando por la región.

"Lo primero que tengo que hacer es agradecer a toda la gente en cada una de las nueve provincias que ha trasladado un préstamo de confianza en este proyecto colectivo que, sin duda alguna, va a ser el presente y el futuro de esta comunidad autónoma", explicaba.

Martínez lanzaba, además, un aviso a Mañueco: "Nos hemos quedado a poco, es verdad, pero no hemos llegado al final (…) Es verdad que hemos estado justitos, pero mucho me temo que nos vamos a ver dentro de poco".

Los números para la investidura de Mañueco

El PP de Alfonso Fernández Mañueco logró este domingo 33 procuradores en Castilla y León, aunque se quedó a nueve de alcanzar la mayoría absoluta para ser investido presidente de la comunidad y necesitará el apoyo de Vox para ello, como en Extremadura y Aragón.

En el primer día tras los comicios, los populares apelan a que se desbloquee la situación y piden a Vox responsabilidad para formar los gobiernos regionales. "Nadie ha dado razones para bloquear, solo se han puesto excusas y creo que ya está bien", ha dicho este lunes Alberto Núñez Feijóo.

Por su parte, Santiago Abascal ha tendido este lunes la mano al PP afirmando que su intención es que haya ese entendimiento, aunque pide que no se limite solo a un apoyo desde fuera, sino a entrar en los gobiernos de las tres autonomías.