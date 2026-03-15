Elecciones en Castilla y León, en directo: apertura colegios electorales, participación, recuento de votos...

Qué debes llevar al ir al colegio electoral

Si vas a ejercer tu voto presencialmente debes saber que tendrás que identificarte una vez que vayas a depositar tu voto. Por lo que tendrás que presentar el documento nacional de identidad (DNI) y será válido para votar incluso si está caducado. Eso sí, siempre y cuando presentes el original y no una fotocopia. En muchas ocasiones, algunas personas llevan encima una copia del DNI, en vez del original.

De la misma manera, el carnet de conducir y el pasaporte también son alternativas válidas para que el Presidente de la mesa electoral se asegure de quién eres y te permita ejercer el voto. Al igual que con el DNI, aunque estén caducados, se pueden presentar mientras sean documentos auténticos. En el caso del carnet de conducir, es posible presentar su versión digital.