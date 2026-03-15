Elecciones en Castilla y León, en directo: apertura colegios electorales, participación, recuento de votos...
Sigue cómo van las elecciones de Castilla y León: de la participación, al recuento en directo y el resultado final. Todo en Onda Cero.
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Qué debes llevar al ir al colegio electoral
Si vas a ejercer tu voto presencialmente debes saber que tendrás que identificarte una vez que vayas a depositar tu voto. Por lo que tendrás que presentar el documento nacional de identidad (DNI) y será válido para votar incluso si está caducado. Eso sí, siempre y cuando presentes el original y no una fotocopia. En muchas ocasiones, algunas personas llevan encima una copia del DNI, en vez del original.
De la misma manera, el carnet de conducir y el pasaporte también son alternativas válidas para que el Presidente de la mesa electoral se asegure de quién eres y te permita ejercer el voto. Al igual que con el DNI, aunque estén caducados, se pueden presentar mientras sean documentos auténticos. En el caso del carnet de conducir, es posible presentar su versión digital.
Los requisitos para votar en las elecciones de Castilla y León 2026
Estos son los requisitos para poder votar en las Elecciones a las Cortes de Castilla y León:
- Tener la nacionalidad española.
- Ser mayor de 18 años el día de la votación.
- Estar inscrito en el censo electoral correspondiente.
- No estar privado por sentencia judicial firme del derecho al sufragio activo.
En caso de residir en el extranjero y querer votar desde el extranjero, para ejercer tu voto debes estar inscrito como residente en el exterior en el censo (voto CERA) o como «no residente» consular si se está temporalmente fuera (voto ERTA).
Así fueron los resultados de las últimas elecciones en Castilla y León
Con la celebración de las próximas elecciones a las Cortes de Castilla y León a la vuelta de la esquina, echamos la vista atrás para repasar la composición actual del Parlamento autonómico, así como los resultados que obtuvieron los diferentes partidos políticos que se presentaron en aquella ocasión.
Los resultados que obtuvieron los candidatos a las elecciones autonómicas de Castilla y León en 2022 fueron:
- Alfonso Fernández Mañueco, candidato del Partido Popular (PP) obtuvo un 31,43% (382.157 votos).
- Luis Tudanca, candidato del Partido Socialista (PSOE) consiguió 30,05% (365.434 votos)
- Juan García-Gallardo, candidato por Vox tuvo 17,64% (214.668 votos).
- Pablo Fernández, candidato de Podemos - Izquierda Unida - AV, obtuvo el 5,08% (62.138 votos).
- Francisco Igea, candidato de Ciudadanos (Cs), registró un 4,49% (54.721 votos).
- Luis Mariano Santos, candidato de Unión del Pueblo Leonés (UPL) consiguió un 4,30% (52.098).
- Ángel Ceña, candidato de Soria ¡Ya! (SY), registró un 1,53% (19.385 votos).
- Pedro Pascual, candidato de Por Ávila (XAV), consiguió un 1,15% (13.875 votos).
Especial con Carlos Alsina desde las 20:00 horas
Desde las 20:00 horas, Carlos Alsina ofrecerá a los oyentes el cierre de los colegios electorales y los resultados de los últimos sondeos que publiquen los diferentes medios de comunicación. Y, a partir de las 21.00 h, el director de Más de uno ofrecerá en directo el escrutinio del voto.
Desde primera hora
Desde primera hora de la mañana, los Servicios Informativos de Onda Cero y la redacción de Onda Cero en Extremadura irán actualizando todos los datos de la jornada electoral en los diferentes espacios informativos. A las 7.00 y a las 14.00 h, Juan Diego Guerrero se pondrá al frente de Noticias fin de semana. Además, los boletines horarios también ofrecerán información puntual de los comicios extremeños.
Arranca la jornada electoral en Castilla y León
Este domingo 15 de marzo, Castilla y León saca las urnas para acudir a unas nuevas elecciones autonómicas.
Lo hace regida por el calendario electoral, tras agotar la legislatura de cuatro años. Lo hace, también, apenas mes y medio después de Aragón y apenas tres meses después de Extremadura.
Así, está por ver si los resultados reflejan al mismo escenario que las dos anteriores: con Vox al alza, con el PP manteniéndose y con el PSOE en caída libre, mientras el resto de partidos de izquierda va perdiendo prácticamente cualquier representación.
Si bien, habrá que estar atentos a los partidos locales como Soria ¡Ya! o Unión del Pueblo Leonés.
Dicho esto, en Onda Cero puedes seguir toda la jornada electoral minuto a minuto: desde la participación, sondeos, escrutinio en directo y resultados.