ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN

Sondeos elecciones Castilla y León 2026: El PP ganaría las elecciones, el PSOE seguiría a la baja y Vox se dispararía

El Partido Popular sería el ganador de las elecciones de Castilla y León, según los primeros sondeos de Gad3 y Sigma Dos, seguido de PSOE y Vox, al que los populares necesitarían para formar gobierno.

Elecciones Castilla y León en directo: la participación sube un punto y medio y se sitúa en el 53,18%

ondacero.es

Madrid |

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su votación el 15M.
El candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su votación el 15M. | MANUEL LAYA / EUROPA PRESS

Los primeros sondeos de Gad3 y Sigma Dos sitúan a Alfonso Fernández Mañueco como ganador de las elecciones en Castilla y León, con el PP como el partido más votado sobre un PSOE que pierde fuerza y confirma la tendencia a la baja que ha mostrado en las últimas citas electorales.

Así, el PP obtendría algo más del 32% del total de votos y una horquilla de entre 30 y 32 escaños, seguido de los socialistas, que en las previsiones más optimistas perderían un escaño con respecto a los últimos comicios. El PSOE saldaría la cita del 15M con una horquilla de entre 25 y 27 escaños y alrededor de un 29% de los votos.

Como es tradición en las últimas elecciones autonómicas, Vox se llevaría la alegría de la noche. Carlos Pollán obtendría entre 17 y 19 escaños (13 en los últimos comicios), por lo que se dispararía de un 17% del total de votos hasta más del 20%. En el otro lado de la izquierda, Sumar se debatiría entre no obtener representación y solo un escaño, con una aproximación de un 3,6% del voto.

UPL se quedaría con 3-4 escaños (4,8% de los votos), mientras que Soria Ya obtendría 2 escaños y Por Ávila, 1. En lo que sí coinciden los primeros sondeos es que Podemos se quedaría sin escaño tras estas elecciones.

Los resultados que dan los primeros sondeos

Sigma Dos

  • PP: 30-32 escaños (33,7% de los votos).
  • PSOE: 25-27 (29,8%).
  • Vox: 17-19 (21,1%).
  • IU - Sumar: 0-1 (3,8%).
  • Unión del Pueblo Leonés (UPL): 3-4 (4,8%).
  • Soria Ya: 2 (1,5%).
  • Podemos: 0 (3,2%).
  • Por Ávila: 1 (1,2%).

NC Report

  • PP: 31-32 escaños (32,9% de los votos).
  • PSOE: 26-27 (29,2%).
  • Vox: 17-18 (20,1%).
  • IU - Sumar: 1 (3,6%).
  • Unión del Pueblo Leonés (UPL): 3 (4,8%).
  • Soria Ya: 2 (1,4%).
  • Podemos: 0 (2%).
  • Por Ávila: 1 (1%).
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