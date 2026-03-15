Sondeos elecciones Castilla y León 2026: El PP ganaría las elecciones, el PSOE seguiría a la baja y Vox se dispararía

Los primeros sondeos de Gad3 y Sigma Dos sitúan a Alfonso Fernández Mañueco como ganador de las elecciones en Castilla y León, con el PP como el partido más votado sobre un PSOE que pierde fuerza y confirma la tendencia a la baja que ha mostrado en las últimas citas electorales.
Así, el PP obtendría algo más del 32% del total de votos y una horquilla de entre 30 y 32 escaños, seguido de los socialistas, que en las previsiones más optimistas perderían un escaño con respecto a los últimos comicios. El PSOE saldaría la cita del 15M con una horquilla de entre 25 y 27 escaños y alrededor de un 29% de los votos.
Como es tradición en las últimas elecciones autonómicas, Vox se llevaría la alegría de la noche. Carlos Pollán obtendría entre 17 y 19 escaños (13 en los últimos comicios), por lo que se dispararía de un 17% del total de votos hasta más del 20%. En el otro lado de la izquierda, Sumar se debatiría entre no obtener representación y solo un escaño, con una aproximación de un 3,6% del voto.
UPL se quedaría con 3-4 escaños (4,8% de los votos), mientras que Soria Ya obtendría 2 escaños y Por Ávila, 1. En lo que sí coinciden los primeros sondeos es que Podemos se quedaría sin escaño tras estas elecciones.
Los resultados que dan los primeros sondeos
Sigma Dos
- PP: 30-32 escaños (33,7% de los votos).
- PSOE: 25-27 (29,8%).
- Vox: 17-19 (21,1%).
- IU - Sumar: 0-1 (3,8%).
- Unión del Pueblo Leonés (UPL): 3-4 (4,8%).
- Soria Ya: 2 (1,5%).
- Podemos: 0 (3,2%).
- Por Ávila: 1 (1,2%).
NC Report
- PP: 31-32 escaños (32,9% de los votos).
- PSOE: 26-27 (29,2%).
- Vox: 17-18 (20,1%).
- IU - Sumar: 1 (3,6%).
- Unión del Pueblo Leonés (UPL): 3 (4,8%).
- Soria Ya: 2 (1,4%).
- Podemos: 0 (2%).
- Por Ávila: 1 (1%).