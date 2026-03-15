Sondeos elecciones Castilla y León 2026: El PP ganaría las elecciones, el PSOE seguiría a la baja y Vox se dispararía

Los primeros sondeos de Gad3 y Sigma Dos sitúan a Alfonso Fernández Mañueco como ganador de las elecciones en Castilla y León, con el PP como el partido más votado sobre un PSOE que pierde fuerza y confirma la tendencia a la baja que ha mostrado en las últimas citas electorales.

Así, el PP obtendría algo más del 32% del total de votos y una horquilla de entre 30 y 32 escaños, seguido de los socialistas, que en las previsiones más optimistas perderían un escaño con respecto a los últimos comicios. El PSOE saldaría la cita del 15M con una horquilla de entre 25 y 27 escaños y alrededor de un 29% de los votos.

Como es tradición en las últimas elecciones autonómicas, Vox se llevaría la alegría de la noche. Carlos Pollán obtendría entre 17 y 19 escaños (13 en los últimos comicios), por lo que se dispararía de un 17% del total de votos hasta más del 20%. En el otro lado de la izquierda, Sumar se debatiría entre no obtener representación y solo un escaño, con una aproximación de un 3,6% del voto.

UPL se quedaría con 3-4 escaños (4,8% de los votos), mientras que Soria Ya obtendría 2 escaños y Por Ávila, 1. En lo que sí coinciden los primeros sondeos es que Podemos se quedaría sin escaño tras estas elecciones.

Los resultados que dan los primeros sondeos

Sigma Dos

PP: 30-32 escaños (33,7% de los votos).

PSOE: 25-27 (29,8%).

Vox: 17-19 (21,1%).

IU - Sumar: 0-1 (3,8%).

Unión del Pueblo Leonés (UPL): 3-4 (4,8%).

Soria Ya: 2 (1,5%).

Podemos: 0 (3,2%).

Por Ávila: 1 (1,2%).

NC Report