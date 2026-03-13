A quién voto en las elecciones de Castilla y León 2026: las diferencias y similitudes claves en todos los programas electorales

A las puertas de las elecciones autonómicas en Castilla y León, este domingo, 15 de marzo, muchos ciudadanos todavía pueden tener udas sobre los puntos claves en los programas electorales de cada uno de los candidatos.

Cuestiones como la despoblación, la sanidad y servicios públicos y el futuro del medio rural, son transversales a todos los partidos y hacen propuestas concretas de ellas, aunque desde posiciones muy diferenciadas, en algunos casos.

Repasamos los principales puntos que destaca cada programa electoral y el enfoque.

Partido Popular (PP)

Con el lema: Entre las 3 mejores, el Partido Popular (PP) de Castilla y León, liderado por Alfonso Fernández Mañueco, apuesta por revalidar una legislatura más en la comunidad defendiendo la gestión realizada. Sus propuestas estrella para estas elecciones son:

Ayuda a la natalidad: Establecer un bono de nacimiento de hasta 5.000 euros por hijo para los progenitores, con el objetivo de fijar población en el medio rural .

Vivienda joven: ampliar los avales públicos hasta un 20% para que los jóvenes puedan obtener una hipoteca y acceder a su primera vivienda .

Fiscalidad en el medio rural: aplicar "impuestos cero" en el medio rural para la compra de primera vivienda, locales comerciales o explotaciones agrarias.

Sanidad y comercio: destinar 5.000 euros para la apertura de nuevos comercios y 3.000 para su mantenimiento, junto con una inversión de 150 millones para retener empresas en los pueblos.

Tauromaquia: reafirmar su apoyo al sector con nuevas líneas de ayuda para mejorar plazas de toros rurales e impulsar las novilladas.

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

La designación de Carlos Martínez Mínguez como candidato del PSOE para estas elecciones responde a una estrategia de renovación del PSOE autonómico, que busca recuperar el Gobierno regional tras décadas de predominio del Partido Popular. El PSOE presenta 575 medidas, estructuradas en cinco ejes de actuación, donde proponen un nuevo modelo territorial, económico y social. Las principales propuestas que hacen son:

Sanidad: aumentar los recursos para atención primaria en un 25% para lograr la "lista de espera cero" y que ninguna espera supere las 48 horas .

Autónomos: bonificar el 100% de la cuota de nuevos autónomos durante 24 meses, ampliable a 36 meses en municipios de menos de 5.000 habitantes .

Vivienda: poner en marcha un Plan de Vivienda Joven con ayudas de 350 euros para el alquiler y la creación de un consorcio público de vivienda .

Personas mayores: aprobar una Ley Integral de las Personas Mayores para enfrentar el desafío demográfico y garantizar una atención digna .

Fiscalidad verde y social: introducir incentivos fiscales para la mejora de la eficiencia energética y criterios de género en la fiscalidad para atender desigualdades.

Vox

La formación, que se presenta bajo el lema "Sentido común" y con Carlos Pollán como candidato a la presidencia de la Junta, estructura su propuesta en torno a la idea de ser la "única alternativa al bipartidismo". Sus principales propuestas son:

Inmigración y tradiciones: vincular la defensa del sector primario a la gestión del fenómeno migratorio, y proteger las tradiciones como la caza o el Carnaval del Toro .

Familia: situar a la familia en el centro de las políticas públicas para hacer frente a la "emergencia demográfica" .

Fiscalidad: proponer una bajada radical de impuestos, eliminar tributos propios y reducir tasas, especialmente el impuesto de afección medioambiental .

Educación: garantizar una educación "libre de adoctrinamiento" y de calidad, con igualdad de oportunidades.

Energía: defender la "soberanía energética" frente a la expansión descontrolada de macroparques de renovables.

IU-Sumar

La coalición formada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo, con Juan Antonio Gascón como candidato, se presenta como una "izquierda alternativa" que quiere ser la voz en las Cortes de la "gente de abajo". Sus principales propuestas son:

Movilización de 20.000 viviendas: para luchar contra la despoblación y facilitar el acceso a la vivienda, proponen un plan para movilizar 20.000 viviendas en toda la comunidad en los próximos cuatro años.

Empleo garantizado y bomberos forestales estables: para fijar población en el medio rural, plantean un Programa de Empleo Garantizado en colaboración con los ayuntamientos para crear empleo local según las necesidades de cada municipio. Además, proponen mejorar las condiciones laborales de los bomberos y bomberas forestales.

Reforzar la sanidad pública y revertir privatizaciones: defienden una sanidad pública de calidad con medidas como aumentar la inversión para garantizar citas en Atención Primaria en menos de 48 horas e incentivar la llegada de profesionales sanitarios al medio rural para asegurar la cobertura en los pueblos. Así como frenar y revertir las privatizaciones sanitarias.

Apoyo a cooperativas y pequeños negocios frente a grandes empresas: en el sector agroalimentario, apuestan por fortalecer las cooperativas y los pequeños negocios locales, frente al modelo de grandes empresas, porque consideran que articulan mejor el territorio y fijan población.

Reversión de privatizaciones en educación: en el ámbito educativo, defienden una apuesta clara por la escuela pública. Proponen eliminar el lucro en la educación financiada con fondos públicos, evitando derivar recursos hacia empresas privadas "sobrefinanciadas".

Podemos

El programa electoral de Podemos-Alianza Verde para las elecciones a las Cortes de Castilla y León del 15 de marzo de 2026, defendido por Miguel Ángel Llamas como candidato, se articula en torno a la defensa de los servicios públicos, la intervención del mercado de la vivienda y una transformación económica enraizada en el territorio:

Intervención del mercado de la vivienda y creación de un parque público: Podemos plantea blindar el derecho a la vivienda mediante una intervención decidida de la Junta.

Blindaje de los servicios públicos contra la privatización: defienden la gestión pública directa como eje vertebrador.

Revitalización del medio rural y lucha contra la despoblación: para fijar población en los pueblos, proponen un modelo económico enraizado en el territorio con empleo de calidad, transporte público frecuente y apoyo al comercio local.

Lucha contra la corrupción y nueva fiscalidad: denuncian la "corrupción sistémica" de los gobiernos del PP y plantean una fiscalidad progresiva, impuesto a viviendas vacias y fin de los "megaproyectos tóxicos".

Nuevos derechos: feminismo y LGTBIQA+. El programa incluye la creación de nuevos derechos sociales para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública mediante unidades específicas en los hospitales de referencia de cada provincia y una defensa activa de los derechos del colectivo frente a los discursos de odio.

Medio ambiente y emergencia climática: Aprobar una ley de emergencia climática para Castilla y León y frenar los proyectos que dañen el territorio.

Unión del Pueblo Leonés (UPL)

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) presenta un programa electoral para las elecciones autonómicas del 15M en Castilla y León marcado profundamente por su carácter regionalista. Sus principales propuestas se articulan en torno a la reivindicación de una autonomía propia para León, Zamora y Salamanca, y a la corrección de los desequilibrios territoriales que, a su juicio, padecen estas provincias. Repasamos sus principales propuestas:

Autonomía leonesa: defender una autonomía propia para la Región Leonesa (León, Zamora y Salamanca), buscando una gestión diferenciada del resto de la comunidad.

Vivienda en pueblos: Conceder ayudas para rehabilitar viviendas en mal estado en los pueblos, con bonificaciones especiales para menores de 36 años.

Retorno del talento: facilitar el retorno de los emigrantes leoneses, zamoranos y salmantinos al mercado laboral de la región.

Autónomos: proteger a los autónomos ajustando las cuotas a los ingresos reales y eximiendo del pago a quienes no alcancen el Salario Mínimo.

Lenguas propias: promover la protección del patrimonio y de las lenguas propias como el leonés y el gallego en las zonas donde se conservan.

Soria ¡Ya!

El programa electoral de Soria ¡Ya! está completamente vertebrado por la lucha contra la despoblación, que consideran una emergencia existencial para la provincia de Soria. Destacan estas propuestas de su programa electoral: