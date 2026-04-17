Julia Otero entrevista este sábado a Mónica Oltra en Julia en la onda

Julia Otero entrevista este sábado a partir de las 10:00 horas a Mónica Oltra después de su regreso a la vida pública y a la primera línea política como alcaldable de Valencia por Compromís. La entrevista se realizará desde los estudios de Onda Cero Barcelona y se podrá seguir en directo.

Oltra estuvo este jueves en un acto en el Jardín Botánico de Valencia bajo el eslogan 'No a la guerra, por un mundo ecofeminista', que contó también con la primera dama de Brasil, Janja da Silva; la dirigente de Podemos, Irene Montero; y la ministra de Juventud, Sira Rego, de Izquierda Unida.

"Nos levantamos, con todo el vértigo que implica"

Todavía pendiente de la celebración del juicio que la Audiencia de Valencia ordenó contra ella —en contra del criterio de la Fiscalía— por, presuntamente, encubrir un caso de abusos a una menor tutelada cuando ella era vicepresidenta y consellera de Igualdad, Oltra se refirió sucintamente a su decisión de volver a la primera línea: "Lo que yo me planteé es: ¿Nos rendimos o nos levantamos? Pues nos levantamos, con todo el vértigo que implica".

"La inmersión fascista"

La exvicepresidenta de la Generalitat afirmó que casos como el suyo contribuyen "a alimentar la antipolítica y el fascismo" porque "en un momento en el que se juzga a las élites blancas, bienestantes y corruptas, esto sirve para decir: "¿Veis cómo todos pasan por los tribunales? ¿Veis cómo todos son iguales? ¿Veis cómo la política no sirve?".

"Y si la política no sirve, entramos en inmersión fascista. Eso es lo que se persigue, en el fondo: que la política no sirva porque, a los hombres blancos, ricos y bienestantes, la política les da igual. Es más, les molesta la democracia", valoró ante el auditorio.

La violencia política es "debilidad del sistema"

En el acto, Sira Rego calificó el caso de Oltra de 'lawfare' y aseguró que tanto este como la "violencia política" revelaban un quiebro y una "debilidad del sistema". "Es llamativa la visceralidad, la brutalidad con la que se ejerce esta violencia política. A mí, me resulta inevitable pensar que hay una debilidad del propio sistema cuando se necesita un mecanismo tan brutal para ejercer contra mujeres feministas que están planteando marcos diferentes", reflexionó.

Cuatro años apartada de la vida pública

La exvicepresidenta de la Generalitat llevaba cuatro años apartada de la vida pública desde su dimisión a raíz de su imputación en la causa por el presunto encubrimiento de los abusos cometidos por su exmarido a una menor tutelada. El pasado 5 de marzo, el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia abrió juicio oral contra Oltra e integrantes de su equipo en la Conselleria de Igualdad, una decisión que llegó tras ordenárselo la Audiencia de Valencia y en contra del criterio de Fiscalía.