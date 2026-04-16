Mónica Oltra, en su primer acto tras volver a la política: "Nos levantamos pese al vértigo y al miedo"

Primer acto público de Mónica Oltra desde que anunciara su vuelta a la primera línea política, ahora como alcaldable de València por Compromís. Un acto en el Jardín Botánico de València y con el eslogan 'No a la guerra, por un mundo ecofeminista' en el que Oltra ha reivindicado una "utopía" ante la "distopía" de la política actual. Una "utopía" que ella misma asegura haberse aplicado porque, según ha reconocido, se planteó marcharse definitivamente de la política.

"La utopía que es, ahora mismo, la herramienta que tenemos que agarrar con fuerza para combatir la distopía en la que ya vivimos. Eso es lo que se quiere evitar", ha reivindicado la exvicepresidenta de la Generalitat. "Aparte de lo ejemplarizante que supone destruir completamente a una persona, que es lo que, básicamente, yo me planteé también: "¿Nos rendimos o nos levantamos?". Pues nos levantamos, con todo el vértigo y con todo el miedo que esto supone", ha relatado Oltra.

Mónica Oltra: "Se persigue, en el fondo, que la política no sirva"

La exvicepresidenta de la Generalitat y exconsellera de Igualdad, en ese conversatorio celebrado en el Jardín Botánico de la capital valenciana, ha afirmado igualmente que casos como el suyo contribuyen "a alimentar la antipolítica y el fascismo". "Porque en un momento en el que se juzga a las élites blancas, bienestantes y corruptas esto sirve para decir: "¿Veis cómo todos pasan por los tribunales? ¿Veis cómo todos son iguales? ¿Veis cómo la política no sirve?"", se ha preguntado.

"Y si la política no sirve, entramos en inmersión fascista. Eso es lo que se persigue, en el fondo: que la política no sirva porque, a los hombres blancos, ricos y bienestantes, la política les da igual. Es más, les molesta la democracia", ha valorado Mónica Oltra ante el auditorio que ha acudido a este acto convocado con el eslogan 'No a la guerra, por un mundo ecofeminista'.

Mónica Oltra, acompañada por Irene Montero y Sira Rego

Oltra está todavía pendiente del juicio que la Audiencia de València ha ordenado contra ella por, presuntamente, encubrir un caso de abusos sexuales a una menor tutelada por la Generalitat cuando ella era vicepresidenta y consellera de Igualdad. Un asunto que ha estado muy presente en el acto, en el que han participado también la primera dama de Brasil, Janja da Silva; la dirigente de Podemos, Irene Montero; y la ministra de Juventud, Sira Rego, de Izquierda Unida.

Rego ha calificado el caso de Oltra de "lawfare"."El lawfare y la violencia política rebelan un quiebro, una debilidad del sistema. Es llamativa la visceralidad, la brutalidad con la que se ejerce esta violencia política. A mí, me resulta inevitable pensar que hay una debilidad del propio sistema cuando se necesita un mecanismo tan brutal para ejercer contra mujeres feministas que están planteando marcos diferentes", ha reflexionado la ministra Sira Rego.