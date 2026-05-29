El Club Ciclista de Foios visibilizará el Cáncer de Mama Metastásico con una ruta solidaria de 24 horas

Este fin de semana el Club Ciclista de Foios llevará a cabo un evento solidario y altruista en el que pedalearán durante 24 horas, sin parar, con el objetivo de recaudar fondos a favor de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico. Además gracias a esta iniciativa quieren dar visibilidad y apoyar la investigación de esta enfermedad.

Este tipo de cáncer sigue siendo una realidad para muchas personas y en el caso de la Comunitat Valenciana supone unos 3.800 nuevos casos anuales. Por ello, reiteran, queda mucho por hacer en investigación, tratamientos y apoyo a pacientes. Angel Lerma, presidente del club, anima a colaborar.

En la iniciativa participarán 22 ciclistas y esperan que más gente se vaya incorporando a lo largo de las 24 horas que durará el recorrido que concluirá el domingo al mediodía. Además se han programado otras actividades paralelas como la presentación de un proyecto de salud sexual y suelo pélvico para pacientes con cáncer de mama o un taller de risoterapia.

Las donaciones podrán realizarse hasta el 29 de Junio a través de la web migranodearena.org. Recordar que la Asociación Española Cáncer de Mama Metastásico es la principal asociación de ámbito estatal en España centrada en el cáncer de mama metastásico, impulsada por pacientes de todo el país.