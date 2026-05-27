El Ayuntamiento adjudica las obras del centro municipal del cómic

Noticia que les adelanta Onda Cero. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València adjudicará en su reunión de este próximo viernes las obras del futuro centro municipal de investigación sobre el cómic. El consistorio encargará a la constructora oriolana Doalco la ejecución de los trabajos, que costarán cerca de 1,7 millones de euros y tienen un plazo de ejecución previsto de un año.

El centro ocupará parte del edificio del barrio del Carmen que fue sede del ‘Centre Excursionista de València’ y que el consistorio expropió hace varios años. Este inmueble, situado en la plaza Tavernes de la Valldigna, alberga actualmente en su planta baja una biblioteca municipal. El resto -las plantas primera y segunda- se dedicará al archivo, investigación y divulgación del cómic, en colaboración con la Universitat de València (UV).

El centro se llamará “Micharmut”, nombre artístico del dibujante del Cabanyal Juan Enrique Bosch Quevedo, fallecido en 2016. Entre otras instalaciones dispondrá de salas de estudio, digitalización, restauración e investigación, así como biblioteca, salón de actos y archivo.

Con esta intervención el Ayuntamiento pretende situar a la ciudad en el centro de la cultura del cómic en España, al tiempo que recuperar un bien patrimonial situado en el corazón de su casco histórico. En este sentido, el proyecto tiene como objetivo preservar la cultura gráfica española, especialmente la valenciana. El centro ofrecerá actividades de divulgación y formación alrededor de las principales editoriales, títulos y autores que han contribuido a la creación de la cultura del cómic valenciano, como José Sanchis, José Palop, Eduardo Vañó, Miguel Quesada, Arturo Rojas, Sento Llobell o Micharmurt y, más recientemente, Paco Roca, Salvador Larroca, Núria Tamarit o Cristina Durán, entre otros.

La Universitat de València aportará al centro las colecciones de cómics que ya posee. Además, colaborará en las tareas de conservación y en la organización de actividades de difusión de este patrimonio. También se espera que coleccionistas privados donen sus fondos al centro.

Ruta del cómic

Precisamente la semana pasada el Ayuntamiento de València presentó el proyecto para crear un museo al aire libre en torno al mundo del cómic español y valenciano. La iniciativa se concretará en una ruta permanente de arte urbano que recorrerá las medianeras de varios edificios donde se pintarán murales de personajes que han marcado la historia del cómic, como Pumby, Carpanta, Superlópez, Mortadelo y Filemón, Zipi y Zape o el Capitán Trueno.

Cada uno de estos murales contará con una ficha accesible a través de un código QR, donde se facilitará información sobre el autor, el contexto histórico y su impacto sociocultural. Los murales los pintarán ilustradores contemporáneos valencianos, que serán los encargados de reinterpretar estos personajes desde una estética actual. El Ayuntamiento tiene ya localizadas una decena de medianeras vistas en el centro, en su mayoría de titularidad privada, y ha iniciado ya los contactos con sus propietarios para obtener su visto bueno.