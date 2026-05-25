Educación cree que es "inminente" el acuerdo con los sindicatos docentes para frenar la huelga

El profesorado de la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana ha iniciado su tercera semana de huelga indefinida este lunes presentando en la Conselleria de Educación una nueva propuesta que ha desembocado después en una convocatoria para retomar las negociaciones esta tarde.

Los equipos de tres de los cinco sindicatos representados en la mesa de negociación, STEPV, UGT y CCOO, se reunieron este domingo para elaborar el documento, un día después de la nueva manifestación multitudinaria que movilizó en València a más de 30.000 personas de la comunidad educativa, entre docentes, familias de alumnos y estudiantes.

A las diez de la mañana de hoy, sindicalistas junto a numerosos docentes, han llegado a la sede del departamento de Campanar, pero no han podido acceder al interior del recinto.

Desde la Conselleria han alegado que la petición de los sindicatos para concentrarse "llegó ayer domingo, 24 de mayo" y las puertas "permanecerán cerradas para garantizar el funcionamiento ordinario del servicio que realizan los empleados públicos que trabajan en este complejo, sin perjuicio de que los representantes sindicales puedan presentar el documento al que hace referencia en su correo".

Sin embargo, los asistentes sindicales han criticado la decisión y se han concentrado para arropar a sus representantes con proclamas como "Volem entrar", "Consellera, obri la barrera" o "Vergonya".

En este nuevo documento, según recalcan fuentes sindicales, hay "más concreción y calendarización". Además, se ha añadido la condición de que los cargos directivos de centros que han dimitido en bloque para exigir a Educación que negocie sean "restituidos inmediatamente" en cuanto se firme el acuerdo.

Asimismo, respecto a la exigencia de bajada de alumnos por aula, contempla un horizonte para que en el curso 2029-2030 haya una ratio de 15 alumnos en segundo ciclo de Infantil y de 20 en el resto de etapas.

También se reclama "la negociación de las plantillas docentes de todas las etapas educativas antes de la finalización de los curso 2026-2027 con el compromiso de mantener las plantillas de los acuerdos de 2023 y la actualización de necesidades estructurales".

Tras entregar su documento unitario, en representación de STEPV, CCOO y UGT, Marc Candela, Xelo Valls y Maica Martínez, han señalado a los medios que en una "primera lectura diagonal" realizada por la consellera Ortí y el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, les han comentado que el 65% de sus propuestas estarían ya incluidas por lo que han apreciado que hay "disponibilidad" de la administración a llegar a un consenso.

Los representantes sindicales reconocen que las ratios propuestas son "ambiciosa" por lo que esperan una "contraoferta" y creen que puede haber debate en la cuestión de promoción del valenciano. No obstante, han reconocido que se sienten "más optimistas" y si hoy mismo no se puede cerrar el documento, consideran que puede ser mañana.

En la misma línea, han comentado que han visto en el equipo de Conselleria "un tono más conciliador" y consideran que "la consellera parece que ha abierto un poco los ojos y se ha dado cuenta de que necesitamos negociar".

Por ello, se ha puesto fin a la concentración de esta mañana y quedan "a la expectativa de las reacciones" de la administración

Acuerdo "inminente"

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha considerado este lunes, tras recibir la nueva propuesta sindical para intentar frenar la huelga docente indefinida que ha iniciado la tercera semana, que van "por el buen camino" y que van a "acercar posturas", de manera que el acuerdo "va a ser inminente".

McEvoy ha señalado a los periodistas que esperan alcanzar un acuerdo "lo antes posible", y de hecho le gustaría que fuera esta tarde.

Representantes sindicales de los docentes salen de la Conselleria de Educación tras entregar un documento con sus propuestas. | EFE/Biel Aliño

Ha indicado que el nuevo documento sindical es "un paso muy importante de cara a intentar solucionar el problema" en el que están inmersos y en el que todos esperan "una mejora" para el profesorado y para las familias de los estudiantes, y ha destacado que los epígrafes del nuevo texto "son similares" a los que han venido tratando.

"Estoy convencido de que vamos por el buen camino, que vamos a acercar esas posturas y que, por el bien de todos, el acuerdo yo creo que va a ser inminente, porque así nos lo demanda el profesorado, el alumnado y cada una de las familias valencianas que mandan a sus hijos e hijas a la escuela pública", ha insistido McEvoy.

El secretario autonómico ha detallado que algunas cuestiones "hay que afinarlas un poquito" y las dos partes tienen que ceder para llegar al entendimiento que la sociedad está demandando, ya que por ejemplo ambos quieren bajar las ratios, pero a lo mejor "no puede ser con la premura" que piden los sindicatos.

Dimisiones de equipos directivos

Un total de 60 centros educativos de la Comunitat Valenciana ya no tienen equipos directivos porque han formalizado su dimisión ante la Conselleria de Educación en apoyo a la huelga indefinida del profesorado, lo que supone unas 240 dimisiones.

Una profesora con un cartel con el lema "Ens ofeguem" (Nos ahogamos) ante la Conselleria de Educación este lunes. | EFE/Biel Aliño

Así lo ha explicado a las puertas de la Conselleria de Educación el director del CRA Benavites-Quart de Les Valls, Jaume Olmos, quien ha manifestado ante los docentes concentrados que estas dimisiones son "un grito de auxilio" y no se hacen contra nadie, sino para reclamar que se negocie y se vuelva a mirar hacia la educación pública.

Olmos ha indicado que las dimisiones se están registrando de manera telemática este lunes, cuando comienza la tercera semana de la huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana, y ha asegurado que dan este paso "con desesperación", con "dignidad" y en defensa de la educación pública.

Varios directores han mostrado en alto los escritos de su dimisión ante la sede de la Conselleria, tras lo que Olmos ha leído un manifiesto en el que exponen que no pueden seguir sosteniendo a la educación pública "en silencio mientras el sistema se está rompiendo por dentro".

Miembros de los equipos directivos acceden a la Conselleria de Educación para formalizar su dimisión en apoyo a la huelga indefinida del profesorado. | EFE / Biel Aliño

Preguntado por estas dimisiones, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy ha señalado a los medios de comunicación que de momento no tienen constancia de ellas, y que cuando así sea tomarán las medidas necesarias.