Los docentes valencianos vuelven a salir a la calle en el décimo día de huelga indefinida

"Estamos tristes e indignados, pero tenemos que seguir". El sentir de Marga, maestra del CEIP El Parque de La Canyada (Valencia) es el de centenares de docentes de la educación pública no universitaria que este viernes han vuelto a salir a la calle con pancartas como "La nostra paciència s'ha acabat" o la ya habitual "Consellera dimissió".

La segunda semana de huelga indefinida ha desembocado en una manifestación en València, desde la Conselleria de Hacienda hasta la plaza de la Virgen, y concentraciones en Alicante y Castellón.

La columna del profesorado de la enseñanza pública no universitaria de Burjassot (Valencia) se dirige a la manifestación convocada en València, desde la Conselleria de Hacienda hasta el Palau de la Generalitat. | EFE / Kai Försterling

Diez días de paros después, parece que se abre una posibilidad para retomar la negociación. Educación ha dicho estar a la espera de recibir "el documento que las organizaciones sindicales se comprometieron a enviar el pasado miércoles" para retomar la negociación "lo antes posible" mientras desde el STEPV, el sindicato mayoritario en la enseñanza, su portavoz Marc Candela ha confirmado a Onda Cero que lo tendrán el lunes. "Será un texto mucho más detallado e incluirá una calendarización. La consellera nos pide que hagamos esa contrapropuesta, nosotros le pedimos a ella que la acepte y el lunes la firmamos. Ya veremos qué hace", ha afirmado.

Este movimiento ha llegado mientras se siguen produciendo movilizaciones en las calles, como la de este viernes, que es la antesala de la manifestación convocada para este sábado por la tarde en Valencia. "La Conselleria no ha medido bien nuestra fuerza", han advertido los representantes de maestros y profesores en una manifestación que ha colapsado varias calles del centro histórico de la ciudad del Turia.

Protegidos por paraguas, abanicos y gorras, han abarrotado la Plaza de la Virgen con pancartas, cacerolas, bandas de música y pitos.