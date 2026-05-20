La Conselleria de Educación está dispuesta a "seguir negociando" con los sindicatos de profesores "sin imposiciones"

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha defendido que "ha cumplido su parte, negociado durante semanas" y ha presentado la propuesta "más ambiciosa de España" en cuanto a salarios para el profesorado, y ha afirmado que tiene la "puerta abierta" para seguir negociando y espera un "gesto" de los sindicatos "sin imposiciones".

Ortí ha hecho estas manifestaciones en rueda de prensa después de que esta tarde diera por finalizada, diez minutos después de su inicio, la reunión de la mesa de negociación con los sindicatos convocantes de la huelga indefinida -STEPV, UGT, CCOO, CSIF y ANPE-, que cumple hoy ocho días.

"Nosotros no hemos roto la negociación, hemos pedido al menos la suspensión de la huelga para poder negociar con calma y poner al alumnado por delante y ni siquiera eso han concedido", ha afirmado, al tiempo que ha pedido "sacar la política de las aulas".

Los sindicatos convocantes, STEPV, CCOO UGT y CSIF, han explicado que, al inicio de la reunión, han trasladado a la Conselleria los resultados de la encuesta telemática en la que un 78 % del profesorado ha votado en contra de la última propuesta que presentaron ayer y han informado de su intención de continuar con la huelga y las movilizaciones, sin firmar la propuesta.

Los sindicatos han subrayado que ha sido Ortí la que "se ha levantado de la mesa", ya que ellos "tenían voluntad de negociar, pero hoy no ha podido ser, ya que la consellera no quiere hablar más", ha informado UGT en sus canales oficiales.

El coordinador de Acción Sindical del STEPV, Marc Candela, ha explicado que los sindicatos han trasladado a la Conselleria que no iban a firmar el acuerdo y han entregado la caja con las reivindicaciones de los equipos directivos y, ante eso, la Conselleria ha cerrado la mesa. "Se van al rincón de pensar para ver ahora qué hacen", ha dicho.

La responsable de Enseñanza de UGT-PV, Maite Tarazona, ha informado a los medios de comunicación de que los sindicatos pretendían seguir negociando y que quieren hacer una contrapropuesta nueva con todas las reivindicaciones, "pero nos han dicho que se iban a pensar", ha asegurado.

"Esperemos que este retiro sea para pensar y ver qué quieren negociar y qué quieren escuchar de los sindicatos, que somos compañeros de los que están haciendo la huelga. Por responsabilidad nosotros no nos levantamos de la mesa y pedimos lo mismo de la Administración", ha señalado José Seco, de CSIF.

El representante de ANPE, Lauren Bárcena, ha añadido que cada sindicato ha expuesto su postura al inicio de la reunión y "el 'no' a ese acuerdo ha sido unánime", al tiempo que ha recordado que ellos siempre han apostado por la "vía de la negociación", pero en este momento el acuerdo presentado por la Conselleria "es insuficiente".

Xelo Valls, secretaria general de Educación de CCOO-PV, ha manifestado que esperaban que, ante la presión que está ejerciendo el profesorado en la calle y la consulta realizada hoy, "podía existir la posibilidad de abrir una nueva ventana a repensar alguno de los puntos" del documento presentado por la Conselleria, pero ha lamentado que "no ha sido así".

Los sindicatos docentes han destacado, asimismo, que los profesores han votado como prioridad en sus reivindicaciones la bajada de las ratios en las aulas, en segundo lugar la recuperación del poder adquisitivo con una cláusula de revisión del IPC y en tercero un incremento de las plantillas.