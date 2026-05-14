Más de 1.200 directores de colegios e institutos de la Comunitat Valenciana amenazan con dimitir

Más de 1.200 miembros de direcciones de centros educativos de toda la Comunitat Valenciana se plantean dimitir conjuntamente como muestra de apoyo a la huelga educativa indefinida que el profesorado valenciano está protagonizando este mes de mayo. La idea nace de un grupo de directores y directoras "críticos" con la gestión que se está haciendo de la huelga por parte de la Conselleria de Educación.

Estos críticos hablan de una "medida de presión" y aseguran compartir las demandas de los profesores y profesoras, que acaban repercutiendo sobre toda la comunidad educativa y, por tanto, sobre la dirección de los centros también. "El reconocimiento a los docentes, en estos momentos, con todo el trabajo que se les exige, no lo están teniendo", valora el presidente de la Asociación de Directores y Directoras de Secundaria del País Valencià (ADIES-PV), Toni González Picornell.

"Se tiene que hacer una pensada de si deseamos volver a la normalidad en el sistema educativo. Somos uno de los pilares base, básicos para nuestra sociedad. No entendemos muy bien por qué está siendo tan complejo negociar y llegar a acuerdos", razona González Picornell en conversación con Onda Cero.

Existe, en este sentido, un precedente de una dimisión masiva de miembros de direcciones de centros educativos. Fue el pasado año 2025 en el Principado de Asturias, donde los directores de más de setenta colegios e institutos dimitieron a la vez para forzar la negociación de la huelga que había allí en ese momento.