Los sindicatos esperan que la Consellería plantee pronto una propuesta que permita desconvocar la huelga indefinida

Segunda jornada de la huelga educativa en la que las cifras de seguimiento por parte del profesorado, según la Consellería de Educación hasta la una, es de un 32´11%. Los sindicatos elevan el seguimiento hasta el 75%. El sindicato mayoritario STEPV lamenta que la Consellería haga responsables a los sindicatos de romper las negociaciones y espera que pronto les comunique una propuesta para retomarlas.

Reiteran que son los sindicatos los que están pidiendo, desde el mes de septiembre, una negociación sobre seis puntos entre ellos no sólo la mejora salarial si no también aspectos como la reducción de ratios, de burocracia o la mejora de las infraestructuras. Según el responsable de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, la Consellería está jugando a dilatar la negociación el máximo posible.

Insiste en que sin una propuesta sobre la que negociar la huelga indefinida continuará. Desde FAMPA-Valencia aseguran que el apoyo de las familias está siendo mayoritario. Su presidenta Elisabet García reitera que son reivindicaciones que afectan a todos.