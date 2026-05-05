El TACRC rechaza el recurso de Modeprán contra su exclusión del concurso para gestionar los refugios municipales de animales

LEER MÁS Un recurso paraliza la adjudicación de la gestión de los refugios para animales de València

El Ayuntamiento de València ha reactivado el proceso para adjudicar la gestión de sus dos centros municipales de acogida de animales: el de Benimàmet, que recoge perros y gatos; y el de Natzaret, especializado en animales exóticos.

Según ha sabido Onda Cero, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha rechazado el recurso que presentó contra su exclusión del concurso la protectora Modeprán, que desde hace años gestiona el refugio de Benimàmet. De esta manera, la suspensión del proceso decretada el pasado mes de febrero ha quedado levantada.

A la licitación, que se puso en marcha hace ahora ya un año, se presentó otra única oferta más por parte de una Unión Temporal de Empresas (UTE). Modeprán asegura que una de las mercantiles que la integran se dedica al control de plagas y ha sido acusada de maltrato animal en algunas ciudades donde gestiona centros de acogida. Incluso algunos casos se les ha rescindido el contrato.

La protectora valenciana había enviado varios escritos al Ayuntamiento de València para pedir que se paralizara el concurso o se excluya del proceso a la otra oferta. Sin embargo, fue la propia Modeprán la que quedó fuera de la licitación porque, según los técnicos municipales, no alcanzó la puntuación mínima requerida en los pliegos. El contrato es para dos años prorrogables durante dos más, con un presupuesto de alrededor de cinco millones de euros.

Centro de esterilización felina

Precisamente este martes la alcaldesa de València, María José Catalá, ha visitado el primer centro municipal de esterilización felina que el consistorio ha creado en una de las torretas que existen en la rotonda de la plaza de Zaragoza. El anterior gobierno local de Compromís y PSPV-PSOE iba a dedicar este edificio a un “laboratorio de insectos” de fomento de las especies polinizadoras. El nuevo ejecutivo de PP y Vox ha aprovechado parte de la adecuación hecha en el mandato pasado para transformarlo en este centro de esterilización felina.

El Ayuntamiento ha invertido 40.000 euros para habilitar la torreta a su nuevo uso. Las instalaciones disponen de todo lo necesario para la esterilización de los alrededor de 22.000 gatos de las 600 colonias felinas controladas que existen en la ciudad.

El consistorio realiza alrededor de 2.000 esterilizaciones felinas al año. La mayoría en el centro de acogida animal de Benimàmet. El objetivo de este proyecto es disponer de un centro específico para poder aumentar el control de la población de gatos callejeros de la ciudad.