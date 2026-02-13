Un recurso paraliza la adjudicación de la gestión de los refugios para animales de València

Según ha sabido Onda Cero, el Ayuntamiento de València ha tenido que paralizar la licitación del contrato para adjudicar la gestión de los dos centros municipales de acogida de animales: el de Benimàmet, que recoge perros y gatos; y el de Natzaret, especializado en animales exóticos. El motivo es el recurso que ha presentado la protectora de animales valenciana Modeprán, que gestiona desde hace años el primero de esos centros.

Como adelantamos el pasado mes de noviembre, esta entidad animalista fue excluida del proceso de licitación. Ahora ha recurrido esa decisión ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales (TCARC), lo que obliga a suspender cautelarmente el concurso hasta que resuelva.

A la licitación se había presentado otra única oferta más por parte de una Unión Temporal de Empresas (UTE). Según Modeprán, una de las mercantiles que la integran se dedica al control de plagas y ha sido acusada de maltrato animal en algunas ciudades donde gestiona centros de acogida. Incluso algunos casos se les ha rescindido el contrato, según nos explicaba Amparo Requena, la presidenta de Modeprán:

La protectora valenciana había enviado varios escritos al Ayuntamiento de València para pedir que se paralizara el concurso o se excluya del proceso a la otra oferta. Sin embargo, fue la propia Modeprán la que quedó fuera de la licitación porque, según los técnicos municipales, no alcanzó la puntuación mínima requerida en los pliegos. El contrato es para dos años prorrogables durante dos más, con un presupuesto de alrededor de cinco millones de euros.