Reclaman mejoras ante la sobrecarga que sufren los monitores de comedores escolares en la Comunitat Valenciana

La Federación de Servicios de UGT ha convocado este lunes una jornada de huelga en los comedores escolares como medida de protesta ante la creciente sobrecarga de trabajo que sufre el personal del sector. Para denunciar su situación se han concentrado frente a la Consellería de Educación.

Exigen la actualización urgente de las ratios de personal; el reconocimiento real de sus nuevas funciones o más recursos humanos para garantizar un servicio seguro y de calidad así como la mejora de las condiciones laborales y salariales del colectivo. Según Carmen Reina, responsable del Sector Hostelería de la Federación, es urgente que la Consellería se siente a negociar.

Reiteran que las responsabilidades adicionales, al cuidado del alumnado, no han ido acompañadas de un aumento de personal en la última década.