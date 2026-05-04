Educación cifra en 2.400 millones de euros al año las demandas del profesorado

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha confirmado que ha recibido las demandas de los sindicatos educativos, que ha cifrado en "más de 2.400 millones de euros al año", y considera que son unas reivindicaciones que "superan" la capacidad de la Comunitat Valenciana", en referencia a la "infrafinanciación".

Así se ha manifestado Ortí en declaraciones a los medios en La Vila Joiosa (Alicante), donde este lunes se ha celebrado el pleno del Consell. Todo ello, después de que el pasado jueves STEPV, CCOO y UGT registraran la convocatoria de huelga indefinida del profesorado no universitario prevista a partir del próximo 11 de mayo, y a la que este lunes se ha sumado el sindicato CSIF.

La consellera ha insistido en que la Generalitat está abierta "al diálogo" y a "poder llegar a acuerdos", y ha afirmado que esta semana hay convocada una mesa sectorial en la que se tratará la reducción de la burocracia, otra de las reivindicaciones de los sindicatos, junto con el aumento de la retribución salarial o la mejora de las infraestructuras educativas.

Por su parte, el sindicato CSIF ha anunciado que se suma como convocante a la huelga de Educación al apoyarla el 76,30 % de sus afiliados y simpatizantes en una encuesta interna y, además, lo hará de manera indefinida, ya que el 55 % se decanta por esta medida.

En un comunicado, el sindicato CSIF ha informado de que el resultado de su encuesta, realizada de manera telemática el pasado jueves para conocer la percepción y postura de sus bases, confirma igualmente que el 84 % de afiliados y simpatizantes apuesta por llevarla a cabo durante el mes de mayo.

Este lunes, los órganos directivos de CSIF se han reunido para abordar todos los detalles de la protesta y, según señalan en el comunicado, dan este paso hacia delante en las reivindicaciones laborales "ante la falta de respuestas concretas por parte de la Administración", ha afirmado José Seco, portavoz en esta materia.

El sindicato ha recordado que ya presentó en febrero su relación de trece puntos necesarios para mejorar la educación pública valenciana, con el fin de dignificar la labor de sus docentes, donde se encuentra una "imprescindible subida salarial, ya que los profesionales valencianos se sitúan a la cola de España en retribuciones".