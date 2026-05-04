POST DANA

Los CLERS deciden no participar en la mesa de trabajo impulsada por la Generalitat ante la falta de garantías para la reconstrucción

No participarán en este órganos mientras la Generalitat no cumpla unos ciertos aspectos que ofrezcan seguridad y protección en las poblaciones de los territorios afectados.

Amparo Sánchez

València |

Voluntarios trabajan en Alfafar tras el paso de la DANA de València
Voluntarios trabajan en Alfafar tras el paso de la DANA de València | Kai Försterling - Agencia EFE

Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción, en representación del tejido social de los municipios afectados por la DANA, han decidido no participar en la mesa de trabajo convocada este lunes por la Generalitat. Consideran que no hay garantías para una reconstrucción que priorice la seguridad, la transparencia y el respeto en el territorio, en el pueblo y a las personas afectadas.

Afirman que la mesa de trabajo actual no permite una interlocución válida ni vinculante. Su portavoz Juanmi Fernández reitera que deben cumplirse ciertos aspectos de seguridad y protección de los territorios afectados.

Desde el Comisionado de la Recuperación de la Generalitat se mantiene la mano tendida para que las diferentes asociaciones constituidas tras la Dana participen en la mesa de trabajo. Desde el Consell su portavoz Miguel Barrachina reitera que seguirán al lado de los afectados.

Tras la constitución de la Mesa aseguran que seguirá abierto el diálogo con el objetivo de acercar posturas y tener una vía de comunicación para poder atender sus demandas.

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