Los profesores correctores de la PAU consideran abusivos los servicios mínimos establecidos para los días de las pruebas

Profesores correctores de las Pruebas de Acceso a la Universidad en la Comunitat Valenciana, que se celebran la próxima semana, consideran abusiva la propuesta de servicios mínimos del 100 % de la Conselleria de Educación. Algunos ya han empezado a presentar sus renuncias ante los tribunales evaluadores.

Consideran que con dicha decisión se vulnera su derecho a la huelga de forma evidente cuando es la única manera para reivindicar mejoras en el sector educativo. A pesar de la situación actual según Bernat Parra, profesor corrector, no cree que los profesores renuncien masivamente.

Afirma que a pesar de haber estado de huelga en las últimas semanas han seguido corrigiendo los exámenes de la última evaluación y atendiendo al alumnado. Recordar que la Conselleria de Educación respondió que, como medida preventiva, la comisión gestora de la PAU anticiparía la constitución de los tribunales, como máximo, a este viernes y aseguró que hay 1.500 profesores voluntarios.