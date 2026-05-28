HUELGA EDUCATIVA

Los profesores correctores de la PAU consideran abusivos los servicios mínimos establecidos para los días de las pruebas

La Assemblea de Professorat Corrector de les Proves de la PAU, formada por 250 especialistas, advirtió este martes de que estaban considerando no presentarse a la constitución de los tribunales.

Amparo Sánchez

València |

pruebas de acceso a la universidad
pruebas de acceso a la universidad | UJI

Profesores correctores de las Pruebas de Acceso a la Universidad en la Comunitat Valenciana, que se celebran la próxima semana, consideran abusiva la propuesta de servicios mínimos del 100 % de la Conselleria de Educación. Algunos ya han empezado a presentar sus renuncias ante los tribunales evaluadores.

Consideran que con dicha decisión se vulnera su derecho a la huelga de forma evidente cuando es la única manera para reivindicar mejoras en el sector educativo. A pesar de la situación actual según Bernat Parra, profesor corrector, no cree que los profesores renuncien masivamente.

Afirma que a pesar de haber estado de huelga en las últimas semanas han seguido corrigiendo los exámenes de la última evaluación y atendiendo al alumnado. Recordar que la Conselleria de Educación respondió que, como medida preventiva, la comisión gestora de la PAU anticiparía la constitución de los tribunales, como máximo, a este viernes y aseguró que hay 1.500 profesores voluntarios.

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