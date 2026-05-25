Entra en vigor en València la ordenanza de apartamentos turísticos “más restrictiva de España”

Tal y como adelantamos en Onda Cero, este lunes ha entrado en vigor la nueva ordenanza municipal reguladora de los hoteles y apartamentos turísticos aprobada por el pleno del Ayuntamiento de València el pasado mes de marzo. La normativa es ya de aplicación al cumplirse quince días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 4 de mayo.

La nueva ordenanza persigue poner coto a la proliferación de los pisos vacacionales. Para ello contiene tres “candados” que regulan y limitan la actividad hotelera en la ciudad y la convierten, según el gobierno local, en "la más restrictiva de España".

El primero de ellos prohíbe que el número de plazas turísticas supere el 8% de los vecinos empadronados en un barrio. El segundo establece que su número no podrá sobrepasar el 2% de las viviendas que tenga un distrito. Y el último obliga a que al menos 85% de las plantas bajas de una manzana se dediquen a actividad comercial.

Una de las herramientas que también contempla la normativa es un registro municipal de alojamientos turísticos. En él deberán inscribirse desde ahora tanto los que ya tienen licencia como los que la están tramitando.

La oposición considera, sin embargo, que esta nueva ordenanza que no impedirá la apertura de nuevos apartamentos, sino todo lo contrario. Su entrada en vigor ha hecho decaer de manera automática la moratoria que desde hace dos años restringía la apertura de este tipo de establecimientos en la ciudad de València. Una moratoria que precisamente hace unos días anuló parcialmente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).