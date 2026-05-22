HUELGA EDUCATIVA

Los sindicatos educativos trasladarán el próximo lunes a la Consellería de Educación una propuesta más detallada

La Conselleria de Educación asegura que retomará la negociación con los sindicatos, lo antes posible, una vez reciban el documento que afirma las organizaciones sindicales se comprometieron a enviar.

Amparo Sánchez

València |

Los sindicatos educativos y la consellería de educación durante una de las reuniones mantenidas esta semana.
Los sindicatos educativos y la consellería de educación durante una de las reuniones mantenidas esta semana. | GVa

Los sindicatos educativos plantearán el próximo lunes una nueva propuesta de acuerdo a partir de la que poder retomar la negociación con la consellería de educación. Responden así a la consellera, Carmen Ortí, quien ha asegurado este viernes que volverán a hablar con los sindicatos una vez reciban su documento.

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha reiterado que entienden el malestar del cuerpo docente e insiste es un problema estructural que se viene arrastrando desde hace muchos años. Un problema que dice no es posible solucionar, en poco tiempo, por lo que tiende la mano para negociar.

Una nueva propuesta

Según ha avanzado el responsable de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, será un documento con medidas más detalladas.

Candela ha asegurado que por el momento mantendrán sus movilizaciones. La responsable de Educación de Comisiones Obreras Xelo Valls ha reiterado que esperarán a que la consellería les convoque.

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