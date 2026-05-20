Detenida en València una mujer por obligar a otras a prostituirse y penalizarlas si usaban preservativo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a una mujer y un hombre, de 45 y 56 años, respectivamente, como presuntos autores de un delito relativo a la prostitución, tras supuestamente obligar a mujeres a ejercer la prostitución en condiciones contrarias a su voluntad.

En el primer caso, la detenida regentaba una casa de citas donde presuntamente obligaba a las víctimas a estar disponibles 24 horas toda la semana y las penalizaba si usaban preservativo mientras que, en el segundo, la víctima era la propia mujer del detenido, quien supuestamente la obligaba a prostituirse bajo la amenaza de hacerle daño a ella o a su hija, según ha informado la Policía en un comunicado.

Las investigaciones, llevadas a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras (BPEF), se iniciaron en el primer hecho tras tener conocimiento de que una mujer que regentaba una casa de citas en la ciudad de València presuntamente obligaba a otras chicas a ejercer la prostitución "en condiciones abusivas".

Las víctimas debían estar disponibles las 24 horas del día, todos los días del año, sin que pudiera rechazar ningún servicio y además eran penalizadas si no mantenían relaciones sexuales sin preservativo, según ha informado la Policía en un comunicado.

Asimismo, los agentes averiguaron que la mitad del beneficio obtenido por las víctimas era entregado a la encargada y algunas incluso debían pagar un alquiler por permanecer en la casa de citas. La ahora detenida supuestamente también las amenazaba con echarlas a la calle si se negaban a ejercer cualquier servicio, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad y necesidad.

Por todo ello, los agentes detuvieron a la mujer como presunta autora de un delito relativo a la prostitución y un delito de coacciones y fue posteriormente puesta a disposición judicial.

Los investigadores también tuvieron conocimiento de que un varón estaría obligando a su mujer a ejercer la prostitución a tiempo completo todos los días de la semana, bajo amenaza de causarle algún daño a ella o a su hija en caso de no hacerlo.

El sospechoso supuestamente le controlaba de forma constante mediante llamadas telefónicas y se quedaba prácticamente con la totalidad del dinero que la pareja obtenía. Por este motivo, los agentes lo detuvieron como presunto autor de un delito relativo a la prostitución, y ha pasado también a disposición judicial.