La Guardia Civil asesta en Valencia el mayor golpe en España a las redes de tráfico de la droga Alfa

La Guardia Civil ha desarrollado en la provincia de Valencia el mayor golpe contra el tráfico en España de Alfa, una droga psicoactiva también conocida como ‘flakka’, que se usa para fines recreativos en el ámbito sexual y cuyo consumo conlleva graves riesgos para la salud. En la operación ha habido 31 detenidos y se han incautado 4 kilogramos, lo que supone 300.000 dosis de esta sustancia que produce hiperactivación, convulsiones, arritmias cardíacas e incluso, en algunos casos, la muerte. La Guardia Civil ha realizado siete registros en domicilios de València capital y en las localidades de Alaquàs, Alcàsser y Manises.

La operación ha permitido descubrir un entramado de tráfico internacional que introducía esta droga a través de paquetes de mensajería desde otros países europeos a distintos puntos de la provincia de Valencia. Las compras se realizaban a través de páginas web que aparentemente vendían productos legales, pero que levantaron las sospechas de los investigadores porque se activaban y desactivaban con frecuencia para evitar ser rastreadas.

Empresas pantalla

Estas páginas web pertenecían a empresas pantalla que ocultaban una plataforma común de envíos de droga online cuyo pago se realizaba en criptomonedas. Los importadores multiplicaban hasta por diez veces el precio de la sustancia una vez llegada a territorio nacional. Los envíos los realizaban imitando o falsificando paquetes de empresas online muy reconocidas. Dentro de estos paquetes aparentemente había videoconsolas, juegos o películas, en cuyas cajas se ocultaba la sustancia prohibida y una tarjeta de plástico para su manipulación.

Buena parte de los receptores de la sustancia identificados por los investigadores tenían un nivel socioeconómico medio-alto. Muchos de ellos también contaban con antecedentes por delitos contra la salud pública por tráfico de drogas. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones ya que se busca la desintegración completa de la infraestructura logística de envío y recepción de las sustancias.

La ALFA-PVP, también conocida comúnmente como “flakka”, es una droga relativamente desconocida en España cuyo uso está en aumento con fines recreativos en el ámbito sexual. Su consumo es de dosis muy pequeñas, de entre los 2,5 y 15 mg. La tenencia únicamente de 0,3 gramos de esta sustancia ya se considera tráfico de drogas.