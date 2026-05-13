La Generalitat adjudica la redacción del estudio informativo de la nueva estación intermodal de Torrent

La Generalitat Valenciana ha adjudicado el contrato para redactar el estudio informativo de la futura estación intermodal de Torrent. El documento analizará la posibilidad de soterrar las vías del metro a su paso por la ciudad, tal y como como llevan décadas reclamando los vecinos y el Ayuntamiento de la capital de l’Horta Sud.

La actual estación se encuentra encajonada entre calles y tiene sus andenes en curva. La idea es que la nueva se convierta en un eje de intercambio modal que conecte con otros medios de transporte urbano y metropolitano. En este sentido, deberá disponer de parades de autobuses y taxis, así como zona de aparcamiento para vehículos.

Según ha sabido Onda Cero, la redacción del estudio informativo ha sido adjudicado por importe de 110.000 euros a la empresa de ingeniería Sener Mobility, que tendrá un plazo de 15 meses para entregar el documento. El estudio deberá proponer diversas alternativas para ubicar la nueva estación, así como estudiar “tanto opciones de trazado en subterráneo como en superficie, analizando la problemática en cada caso”. No obstante, en octubre de 2024 en entonces President de la Generalitat, Carlos Mazón, dio por hecho durante una vistita a Torrent que las vías y la estación se soterrarán.

Proyecto rescatado

Lo cierto es que la llegada del PP tanto al gobierno de la Generalitat como al Ayuntamiento de Torrent ha permitido rescatar el soterramiento de las vías a su paso por la localidad. En 2009 ambas administraciones pactaron un anteproyecto que calculaba el coste de las obras en unos 85 millones de euros. Un presupuesto que, después de los 16 años transcurridos desde entonces, será ahora mucho mayor.

Actualmente discurren por la estación de Torrent las líneas 1, 2 y 7 de Metrovalencia, con dos andenes operativos a lo que llega cuatro vías. La instalación no dispone de aparcamiento propio, lo que complica su intermodalidad. Además, junto con las vías en superficie, constituye una auténtica barrera física que separa barrios y condiciona el desarrollo urbano de Torrent hacia el este.

El proyecto persigue solventar todos estos problemas dotando la estación de plazas de estacionamiento, urbanizando su entorno, y construyendo una gran plaza en la que se integre. Precisamente en los terrenos donde está previsto construir la estación el Ayuntamiento plantea una nueva zona residencial de 225.000 metros cuadrados, en el sector conocido como PAU-1 Safranar.