Mérida reclama una ley que agilice diferentes trámites tras una catástrofe como la DANA

El Comisionado para la Recuperación de la Generalitat, Raúl Mérida, ha criticado que la constitución de la Comisión Mixta, entre Gobierno Central y Autonómico, se produjera cerca de 500 días después de la trágica DANA de 2024 para coordinar la reconstrucción.

Una crítica que ha realizado durante su comparecencia en la Comisión de Investigación de la DANA en Les Corts. En ella Mérida también ha reclamado una ley ante catástrofes que estableciera, entre otros aspectos, la constitución inmediata de una comisión mixta.

Mérida, que durante la dana era secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, ha subrayado la importancia de sumar y no restar y la necesidad de llegar a acuerdos, a la vez que ha abogado por dejar el ruido para otro día y la confrontación para otro momento.

Testimonio Policía Nacional

También ha comparecido el portavoz de la Confederación Española de la Policía Nacional (CEP), David Gutiérrez, quien ha asegurado que tras la riada los recursos no llegaron por falta de voluntad política. Ha reiterado que las competencias están muy claras y que el Ministerio del Interior es quien tenía la capacidad para desplegarlos.

Ha asegurado que las primeras unidades de la Policía Nacional, más especializadas, llegaron el 2 de Noviembre cuando tras una catástrofe ha afirmado tienen la capacidad para desplegarse en horas. Según Gutiérrez no se puede entender la demora en un país avanzado.

Ha recordado que tanto él como otros policías se desplazaron a la zona afectada por su cuenta y que en su caso le propusieron para un expediente disciplinario. Está previsto que la Comisión presenta sus conclusiones el 27 de Mayo dando así por finalizada por la investigación en Les Corts.