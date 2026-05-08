PREVISIÓN

El fin de semana estará marcado por las lluvias, que pueden ser fuertes y con tormenta en la Comunitat Valenciana

Sobre todo este viernes y mañana sábado podría haber lluvias en algunos puntos del territorio. Las temperaturas se recuperarán a partir del domingo.

ondacero.es

Valencia |

La borrasca 'Ciarán' llega con fuerza a España: lluvias, vientos de más de 100 km/h y olas de hasta nueve metros
Lluvias | Agencia EFE

La Comunitat Valenciana afronta el fin de semana con el cielo cubierto como gran protagonista, que sobre todo este viernes y mañana sábado podrá dejar lluvias, en ocasiones de intensidad fuerte y acompañadas de tormenta, mientras las temperaturas comenzarán a recuperarse a partir del domingo.

Este viernes tendremos intervalos nubosos con chubascos ocasionalmente con tormenta, sin descartar que sean localmente fuertes en la mitad norte. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso en la mitad sur y sin cambios en el resto. Viento flojo de dirección variable, predominando por la tarde la componente este con intervalos de moderado.

Durante el sábado se espera cielo nuboso o muy nuboso con chubascos generalizados avanzando de sur a norte, con probabilidad de que sean localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios; máximas en descenso. El viento será flojo a moderado de componente este, girando durante las horas centrales a componente norte.

De cara al domingo se prevé cielo con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles en el interior. Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso o se mantendrán sin cambios; las máximas en ascenso notable. Viento flojo de componente oeste, girando al mediodía a componente sur flojo a moderado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer