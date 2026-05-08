El fin de semana estará marcado por las lluvias, que pueden ser fuertes y con tormenta en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana afronta el fin de semana con el cielo cubierto como gran protagonista, que sobre todo este viernes y mañana sábado podrá dejar lluvias, en ocasiones de intensidad fuerte y acompañadas de tormenta, mientras las temperaturas comenzarán a recuperarse a partir del domingo.
Este viernes tendremos intervalos nubosos con chubascos ocasionalmente con tormenta, sin descartar que sean localmente fuertes en la mitad norte. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso en la mitad sur y sin cambios en el resto. Viento flojo de dirección variable, predominando por la tarde la componente este con intervalos de moderado.
Durante el sábado se espera cielo nuboso o muy nuboso con chubascos generalizados avanzando de sur a norte, con probabilidad de que sean localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormenta. Temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios; máximas en descenso. El viento será flojo a moderado de componente este, girando durante las horas centrales a componente norte.
De cara al domingo se prevé cielo con intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles en el interior. Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso o se mantendrán sin cambios; las máximas en ascenso notable. Viento flojo de componente oeste, girando al mediodía a componente sur flojo a moderado.