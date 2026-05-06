La valenciana en el crucero del hantavirus, "en buen estado de salud"

La Conselleria de Sanidad asegura estar en contacto con el Ministerio de Sanidad por el brote de hantavirus en el crucero que se encuentra parado, en el momento de la redacción de esta información, en el Océano Atlántico en aguas próximas a la costa de Cabo Verde. Una embarcación en el que viaja Aitana Forcén-Vázquez, una oceanógrafa valenciana y que, según las autoridades, se encuentra en buen estado de salud pese a la situación en el interior del crucero.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, insiste en su llamada a la tranquilidad. "Es muy difícil la transmisión entre personas. Es un mensaje para la tranquilidad", insiste Gómez en declaraciones a la Agencia EFE. "Se han producido casos en Argentina, el hecho de si los contagios fueron previos a subirse al barco...", explica el conseller de Sanidad en el día después de saberse que una valenciana se encuentra en el crucero del brote de hantavirus.

"Estamos desde la Dirección General de Salud Pública y, concretamente, desde la Subdirección General de Epidemiología constante y permanentemente con el Ministerio para estar coordinados", destaca el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en esas declaraciones ofrecidas tras un foro comunicativo organizado por la Agencia EFE.

Tranquilidad y confianza en el sistema que comparten expertos como el epidemiólogo valenciano Salvador Peiró, de FISABIO. Peiró habla de una posibilidad de contagio "muy reducida". Descarta una hipotética pandemia de hantavirus aunque avanza que seguirá habiendo más casos durante las próximas semanas y meses.

"Una pandemia es muy improbable en virus que se transmiten muy difícilmente entre humanos o en virus que se transmiten por sangre, como el ébola o similares", destaca Peiró en declaraciones a Europa Press. "Esto, pasado este caso [del crucero frente a Cabo Verde], seguiremos teniendo casos aislados en algunas zonas rurales o en algún momento en algún sitio pero, en términos de pandemia o de amenaza a la salud pública global, no lo es", concluye este epidemiólogo valenciano.