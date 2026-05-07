Los sindicatos rechazan la "irrisoria" propuesta de subida salarial de Educación y mantienen la huelga

La huelga indefinida en la educación pública no universitaria valenciana convocada a partir del próximo lunes, 11 de mayo, continúa adelante. Los sindicatos convocantes han rechazado este jueves la propuesta de subida salarial que ha realizado la consellera de Educación, Carmen Ortí, que califican de "irrisoria".

Así se han manifestado las cinco organizaciones con representación en la Mesa Sectorial --STEPV, CCOO, UGT y CSIF, que integran el Comité de Huelga, y ANPE, que ha decidido finalmente apoyar los paros.

En el caso de STEPV, CCOO y UGT han abandonado antes de concluir el encuentro como protesta. "No se nos ha pasado la propuesta por escrito. Además, se trata de una subida progresiva de 1.050 euros brutos anuales en tres años, esto es un incremento de 75 euros brutos al mes. Es indignante", han manifestado.

La consellera ha detallado que la oferta "situaría a gran parte de los docentes de la Comunitat entre los mejores pagados de España". En cualquier caso, ha subrayado que toda la negociación "está supeditada" a que los sindicatos acepten el cumplimiento de los servicios mínimos propuestos por la administración, es decir la obligatoriedad de los profesores de 2º de Bachillerato de acudir a la evaluación final. "Debe aceptarse el compromiso de que nuestro alumnado tenga una evaluación objetiva en condiciones de calidad y segura. Que se cumplan los servicios mínimos", ha afirmado.

Los sindicatos estiman que lo que se les está ofreciendo es, a partir del 1 de enero de 2027, "ni de lejos" se acerca a las necesidades del profesorado para recuperar la pérdida de nivel adquisitivo desde 2010 y, además, "no tiene en cuenta lo que pueda subir el IPC".

De este modo, los representantes del profesorado han expresado a los medios de comunicación su "decepción" y han confirmado que, en estos momentos, la huelga sigue en pie. Igualmente, varios sindicatos han adelantado ya que van a recurrir los "abusivos" servicios mínimos en cuanto se publiquen.

Educación también ha trasladado a los sindicatos la puesta en marcha del Plan Simplifica Educa para reducir la burocracia y la comunicación de que se está elaborando un plan para tipificar las necesidades de los diferentes centros educativos en materia de climatización.