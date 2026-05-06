Los sindicatos exigen a Pérez Llorca que intervenga y el 'president' avanza que recibirán una propuesta a sus peticiones

Faltan cinco días para que arranque la huelga indefinida de los docentes de la educación pública y, por ahora, el pulso entre la Conselleria y los sindicatos convocantes se mantiene y no hay atisbos de acuerdo. Este miércoles, representantes del STEPV, CCOO, UGT y CSIF se han concentrado a las puertas del Palau de la Generalitat.

"Lo que queremos es negociar. La consellera dijo que tiene cuantificadas las medidas que pedimos, que las exponga. Si no hay voluntad, la huelga sigue adelante", ha apuntado Marc Candela, portavoz del STEPV, al tiempo que ha puesto el foco en el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a quien le piden que medie ante Hacienda y Educación.

El jefe del Consell ha descartado ser mediador y ha avanzado que este jueves, cuando hay prevista una Mesa Sectorial, la consellera Carmen Ortí hará una propuesta sobre "todos los temas que están reivindicando".

"Hay que respetar el derecho de huelga de los profesores, por supuesto, pero también el de los alumnos, especialmente los de Bachillerato, a que tengan sus evaluaciones, y esto ha de ser también una condición para hablar", ha señalado.

Los portavoces sindicales han insistido en que, además de reivindicaciones salariales, sobre la mesa hay peticiones para reducir la burocracia, mejorar las infraestructuras educativas, incrementar las plantillas y fomentar el uso del valenciano.

Candela ha señalado que la infrafinanciación autonómica "es una excusa, porque con la misma financiación se aumentó la plantilla, se combatió la pandemia... se han hecho muchas cosas. Además, hay dinero del Estado sobre la mesa, pero se desvían fondos a centros concertados que segregan por sexos... para lo que quieren sí que hay dinero".

Desde UGT, Kilian Cuerda ha afirmado que si el presidente de la Generalitat "quisiera se desbloquea la huelga en un día". Asimismo, ha subrayado que los salarios están congelados desde 2007: "Esto supone que cada año perdemos entre 4.000 y 6.000 euros".

Por su parte, Xelo Valls, de Comisiones Obreras, ha apuntado que se ha pedido la mediación de Pérez Llorca porque "desde Educación nos dan a entender que no hay autorización de Hacienda para seguir con nuestras reivindicaciones, pero no hemos recibido respuesta a esa petición de reunión con el president".

Mientras, el portavoz de CSIF en materia de Educación, José Seco, ha recordado que ya se ha reclamado un incremento concreto de 300 euros mensuales, además de días libres para poder acompañar a los hijos o refuerzos de plantilla para atender al alumnado que lo necesita.