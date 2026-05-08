La consellera de Educación asume que la huelga de docentes sigue adelante y pide a los sindicatos que vuelvan a la negociación

"La puerta está abierta". Con esta frase ha resumido la consellera de Educación, Carmen Ortí, el escenario que se presenta en la Comunitat Valenciana a 72 horas de que empiece la huelga indefinida convocada por el profesorado de la educación pública no universitaria.

Tras reunirse este viernes con su equipo, Ortí ha asegurado que no cierra "ninguna puerta" y que está "abierta" a seguir negociando con los sindicatos docentes; además, ha reconocido, a preguntas de los medios, que le "preocupa" tanto su duración como el que pueda tener un "seguimiento masivo": "Iremos analizando los datos".

La consellera ha destacado que la propuesta de servicios mínimos planteados es "firme" y ha pedido a los sindicatos que abandonaron la mesa de negociación que se piensen volver a unas negociaciones.

La titular de Educación ha destacado que tienen previsto "volver a emplazar" a los sindicatos "en próximas ocasiones", pero de momento la urgencia es que el lunes hay una huelga planteada y tienen "muchos frentes abiertos", para conseguir que el alumnado que acuda a las aulas esté atendido y funcionen con normalidad los servicios de transporte y comedor.

Preguntada por la carta que ha enviado a las familias, ha defendido que la intención era informarlas y que sepan que la Conselleria "tiene la obligación de velar por sus hijos".

Para la presidenta de FAMPA-València, y representante de la Plataforma per l'Ensenyament Públic, Elisabet García, la misiva es una "burla". "Es la manera más ruin de enfrentar familias con profesorado al desviar el foco de la responsabilidad que tiene Conselleria", ha señalado.

García ha calificado la huelga indefinida como "una respuesta necesaria y colectiva", a consecuencia de la "precariedad, improvisación, infrafinanciación, recortes y absoluta falta de respeto hacia la comunidad educativa" que, afirma, "han sufrido desde inicio de curso". "Si la consellera Ortí y el gobierno valenciano no toman medidas inmediatas, la huelga indefinida será una realidad", ha advertido.

Por su parte, el coordinador de Acción Sindical de STEPV, Marc Candela, ha recalcado que la carta busca "enfrentar el profesorado con las familias". "Simplemente hablan de seis medidas que en toda la legislatura han hecho y obviamente lo que evitan son todos los temas que han realizado y que van en contra de la enseñanza pública, como los recortes de plantilla, el distrito único o la consulta de la lengua".

El representante sindical de UGT de Servicios Públicos y Enseñanza de la Comunitat Valenciana, Kilian Cuerda, ha calificado de "absoluto insulto" el "panfleto" que la consellera envió a las familias ayer. "Es una sarta de mentiras y provocaciones para hacer campaña política desde su cargo y enfrentar a las familias con los huelguistas", ha expuesto.

Mientras, el permanente sindical de Comisiones Obreras, Bernat Pascual, ha dejado claro que "la Conselleria, si quiere, puede desconvocar la huelga indefinida hoy mismo". "Simplemente tiene que ofrecerse para negociar, que es precisamente lo que en ocho meses no ha hecho y tiene hoy una oportunidad única para que no nos obligue a que el día 11 comience la huelga indefinida", ha resaltado.