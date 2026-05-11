Comienza la huelga educativa indefinida en la Comunitat Valenciana: "Inédita e histórica"

Ha comenzado la huelga indefinida prevista en el sistema educativo público de la Comunitat Valenciana. Las negociaciones entre la Generalitat y los sindicatos del sector estaban rotas desde hacía días y el profesorado ha acabado cumpliendo con su amenaza: dejar de dar clase de forma indefinida para levantar la voz y hacer oír sus reivindicaciones. Insisten en que el profesorado valenciano es el peor pagado de todo el Estado.

Demandan, también, tener menos alumnado por aula y mejoras en las actuales infraestructuras educativas. "No solo es el tema salarial, que además nos han hecho una propuesta ridícula e insuficiente. También queremos hablar de bajada de ratios, bajada de burocracia, mejora de infraestructuras, recuperación del profesorado recortado en estos cursos y derogación de la mal llamada Ley de Libertad Educativa", enumera Marc Candela.

"Cuando tengamos todo eso encima de la mesa, hablaremos", concluye el coordinador de Acción Sindical del Sindicat de l'Ensenyament STEPV. Las entidades sindicales hablan de una huelga "inédita" e "histórica". Se han manifestado, este primer día a mediodía, en València, Alicante, Elche y Castelló de la Plana como modo de visibilización de sus diferentes reivindicaciones.

Huelga educativa indefinida: Apoyo "unánime" de la comunidad educativa

"El profesorado está indignado. Cada cosa que, en respuesta a nuestras movilizaciones, ha hecho la Conselleria aún ha indignado más al profesorado pero también a las familias", valora la secretaria general de Educación de Comisiones Obreras en el País Valencià, Xelo Valls.

"El tema salarial es muy importante para los docentes. Somos los peores pagados. Con los 75€ que nos ha dado la Conselleria, no llegamos y continuamos por debajo del salario medio del Estado", reitera, por su parte, la responsable de Educación de UGT en el País Valencià, Maica Martínez.

Huelga educativa indefinida: Conselleria, abierta a la negociación

La consellera de Educación, Carmen Ortí, afirma mantenerse "abierta a la negociación" e invita a los sindicatos a volver a sentarse con ella. "Evidentemente, si nosotros entendemos que hay intención por parte de los sindicatos de volver a sentarse a nuestra mesa, la que abandonaron, evidentemente nos plantearíamos mantener una reunión lo antes posible", ha explicado Ortí en una entrevista televisada en À Punt.

"Es una situación compleja porque no responde a un momento puntual sino que se arrastra desde hace mucho tiempo y, evidentemente, nos preocupa mucho", asegura la consellera de Educación.