HUELGA DE DOCENTES

La educación pública valenciana afronta una huelga indefinida que llena de incertidumbre el final del curso escolar

👉 La educación pública valenciana afronta su primera gran huelga indefinida, con 78.000 docentes llamados al paro convocado desde este lunes 11 de mayo en las etapas de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP. Los sindicatos convocantes exigen mejoras salariales, rebajas de la ratio de alumnos por clase, una menor carga burocrática, respeto a la educación en valenciano o un plan de climatización en los centros educativos.

🎙️ En 'Más de uno' Vega Baja, la portavoz de la Asamblea de Docentes Vega Baja y permanente del sindicato STEPV , Marta Tafalla, ha relatado los motivos de esta huelga y la situación que vive el colectivo de profesores.

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

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