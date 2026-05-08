La cirugía robótica reduce el impacto quirúrgico en pacientes con cáncer de ovario

👉Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Ovario, que se celebra este 8 de mayo, el Hospital Quirónsalud Torrevieja pone el foco en los avances que está aportando la cirugía robótica en el tratamiento de esta enfermedad, especialmente en pacientes diagnosticadas en estadios iniciales. Cada año, alrededor de 3.300 mujeres son diagnosticadas de cáncer de ovario en España, un tumor que, pese a tener una menor incidencia que otros cánceres ginecológicos, continúa siendo uno de los de mayor mortalidad. La razón principal es que, en la mayoría de los casos, se detecta en fases avanzadas, cuando las opciones terapéuticas son más complejas y el pronóstico empeora.

“La principal dificultad del cáncer de ovario es que suele diagnosticarse tarde porque sus síntomas son muy inespecíficos y fácilmente confundibles con otros problemas digestivos o hormonales”, explica el doctor Rodolfo Martín Díaz, jefe del Servicio de Ginecología y experto en cirugía robótica ginecológica del Hospital Quirónsalud Torrevieja. Entre los síntomas más habituales destacan la distensión abdominal, el dolor pélvico, la sensación de saciedad precoz o los cambios digestivos y urinarios. “Muchas pacientes normalizan estas molestias o las relacionan con trastornos gastrointestinales, lo que retrasa la consulta médica y, por tanto, el diagnóstico”, añade el especialista.

El proceso diagnóstico suele iniciarse mediante una ecografía transvaginal y el análisis de marcadores tumorales como el CA-125. En caso de sospecha, se complementa con pruebas de imagen más avanzadas, como el TAC, aunque la confirmación definitiva se obtiene tras el análisis histológico del tejido extirpado durante la cirugía. Además de la edad , ya que este aumenta a partir de los 50 años, existen otros factores asociados al desarrollo de este tumor, como los antecedentes familiares de cáncer de ovario o mama, las mutaciones genéticas BRCA1 y BRCA2, la endometriosis o determinados tratamientos hormonales prolongados.

Mayor precisión quirúrgica y recuperación más rápida

En los últimos años, la cirugía robótica se ha consolidado como una de las principales herramientas en el abordaje quirúrgico del cáncer de ovario en estadios tempranos. El Hospital Quirónsalud Torrevieja cuenta con experiencia en el uso del sistema robótico Da Vinci, una tecnología que permite realizar intervenciones complejas con una mayor precisión y menor agresividad quirúrgica. “La cirugía robótica supone una evolución de la laparoscopia tradicional. Nos permite trabajar con visión tridimensional, una precisión milimétrica y una capacidad de movimiento mucho mayor”, señala el doctor Díaz.

Esta técnica está especialmente indicada en pacientes con tumores localizados en estadios I y II o en mujeres seleccionadas para procedimientos de citorreducción. “La valoración preoperatoria es fundamental para determinar qué pacientes pueden beneficiarse de este abordaje mínimamente invasivo”, apunta el especialista. Entre las principales ventajas de la cirugía robótica destacan un menor sangrado intraoperatorio, menos complicaciones postquirúrgicas, incisiones más pequeñas y una recuperación más rápida tras la intervención. “En muchos casos, las pacientes reciben el alta hospitalaria en apenas dos o tres días y pueden retomar antes su actividad habitual”, explica el doctor Díaz. Además, en mujeres jóvenes, este tipo de cirugía puede contribuir a preservar la fertilidad en determinados casos seleccionados, al tratarse de una técnica menos agresiva sobre los órganos reproductores.

Quirónsalud: tecnología que marca la diferencia en el cuidado

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La apuesta de Quirónsalud por la incorporación de innovación tecnológica se fundamenta en un modelo asistencial que prioriza el bienestar del paciente por encima de todo. Al entender la tecnología como el mejor aliado del profesional sanitario, el Grupo incorpora continuamente los equipamientos más avanzados para realizar diagnósticos tempranos y tratamientos mínimamente invasivos. Esta constante actualización ayuda a consolidar una medicina de precisión que aporta mayor seguridad, agiliza los tiempos de recuperación y ofrece soluciones reales a los retos de la sanidad actual.