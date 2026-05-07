Torrevieja vive el ambiente andaluz con su popular Feria de Mayo que llena de folclore, música y gastronomía el Parque Antonio Soria

Declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial, la Feria de Mayo de Torrevieja se ha convertido en una de las celebraciones más reconocidas de la primavera en la Costa Blanca, destacando por su capacidad de atracción, su arraigo popular y su proyección turística. El cartel anunciador de esta edición apuesta por una imagen elegante y contemporánea, con una composición en tonos azules y violetas y una figura femenina vestida con elementos tradicionales andaluces. La propuesta visual combina tradición y modernidad y refleja el ambiente festivo y la esencia de una cita ya plenamente reconocible dentro de la primavera torrevejense.

El recinto ferial cuenta este año con la participación de 13 entidades, que darán vida a un total de 15 casetas, convirtiendo la Feria de Mayo en un gran espacio de convivencia y encuentro. La caseta municipal, al igual que el pasado año, será a beneficio de Alimentos Solidarios, y contará con una programación propia que podrá consultarse a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Torrevieja.

La programación de este año pone en valor el talento de las academias y escuelas de danza de Torrevieja, grandes protagonistas de la Feria de Mayo y parte esencial de su identidad. Mery Dance Academy, la Escuela Municipal de Danza de Torrevieja, Soul Dance, la Escuela de Baile Paya’s, la Academia de Danza QK y la Escuela de Danza Ángela Esteban subirán al escenario principal para mostrar el trabajo, la dedicación y la proyección artística de la cantera local, convirtiendo la feria en un gran escaparate del nivel y la vitalidad de la danza en la ciudad.

La inauguración incluye la interpretación del himno de Torrevieja a cargo de la banda de la UMT y finaliza con un castillo de fuegos artificiales como inicio de cuatro días de celebración. Durante el acto inaugural, el Ayuntamiento rinde homenaje a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su labor permanente al servicio de la ciudadanía y por el trabajo que realizan para garantizar la seguridad de todos, especialmente en eventos multitudinarios como la Feria de Mayo.

Junto a la participación de las academias locales, el programa incorpora actuaciones musicales destacadas que reforzarán el atractivo de esta edición. El viernes llegará al escenario La Cuarta Cuerda, una de las formaciones emergentes con mayor proyección dentro del panorama flamenco-pop y rumbero actual. El sábado será el turno de Raya Evolution, formación integrada por componentes de Raya Real, grupo de referencia con una amplia y reconocida trayectoria dentro de la rumba y la música festiva andaluza. A ello se suman la tradicional misa rociera, el pasacalles de caballistas y carruajes, el paseo de caballos y la final del Concurso de Copla organizado por la Casa de Andalucía 'Rafael Alberti', completando una programación variada y pensada para todos los públicos.

Feria de Mayo de Torrevieja | Ayuntamiento de Torrevieja

'Más de uno' Vega Baja desde la Feria de Mayo de Torrevieja | Onda Cero Vega Baja

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