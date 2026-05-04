ALERTA AGRÍCOLA

Primeros casos del virus de la clorosis amarilla en cítricos de la Vega Baja. ASAJA reclama controles urgentes en campo y viveros

👉 ASAJA Alicante alerta de la detección del virus de la clorosis nervial amarilla de los cítricos en varias plantaciones jóvenes de la provincia, lo que confirma la presencia de esta enfermedad emergente en la Comunidad Valenciana y obliga a una actuación inmediata.

🎙️ En 'Más de uno' Vega Baja, el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, ha ofrecido los últimos datos sobre esta afección al tiempo que exige responsabilidades a la administraciones y ayudas para los agricultores afectados

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

👉Los síntomas de este virus son clorosis nervial en las hojas (amarilleo de las venas) y, en algunos casos, deformación del fruto y pérdida de calibre y calidad comercial, especialmente en limonero.

ASAJA Alicante insiste en que el foco del problema está en la falta de control en viveros, por lo que exige a la Conselleria de Agricultura inspecciones inmediatas, contundentes y rigurosas en el material vegetal. La organización considera que se ha actuado tarde ante una amenaza que podría haberse contenido en origen, y exige que se depuren responsabilidades.

José Vicente Andreu, presidente ASAJA Alicante
José Vicente Andreu, presidente ASAJA Alicante | ASAJA Alicante
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