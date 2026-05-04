Primeros casos del virus de la clorosis amarilla en cítricos de la Vega Baja. ASAJA reclama controles urgentes en campo y viveros

👉Los síntomas de este virus son clorosis nervial en las hojas (amarilleo de las venas) y, en algunos casos, deformación del fruto y pérdida de calibre y calidad comercial, especialmente en limonero.

ASAJA Alicante insiste en que el foco del problema está en la falta de control en viveros, por lo que exige a la Conselleria de Agricultura inspecciones inmediatas, contundentes y rigurosas en el material vegetal. La organización considera que se ha actuado tarde ante una amenaza que podría haberse contenido en origen, y exige que se depuren responsabilidades.