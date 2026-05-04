Un alumno de la Vega Baja estudiará Bioquímica en la Universidad de Oxford, una de las más prestigiosas en Ciencias de la Vida y Medicina

La candidatura de Zhang Zhiyou, residente en Torrevieja, destaca por una trayectoria académica sobresaliente. El alumno, que sigue el currículo internacional británico ha obtenido la máxima calificación en 12 asignaturas en sus GCSEs (Secundaria) y cuenta con previsión de A* en cinco materias de A Levels (Bachillerato) habiendo alcanzado ya esa nota en tres de ellas.

El proceso comenzó meses antes de la solicitud oficial de admisión. Desde el pasado junio, el estudiante trabajó en su candidatura, que presentó de forma anticipada en octubre. Tras ser preseleccionado en noviembre, afrontó entrevistas online con dos colleges de la Universidad de Oxford a principios de diciembre, para las que se preparó con el apoyo del profesorado del centro. La decisión de optar por Bioquímica en la Universidad de Oxford responde tanto al interés académico como al prestigio de la institución, considerada una de las mejores del mundo en Ciencias de la Vida y Medicina.

Más allá de los resultados, Zhang Zhiyou subraya el papel clave de su entorno: “Mis padres se mudaron a España cuando yo tenía ocho años para ofrecerme un mejor entorno educativo. Fue ahí cuando entre en ELIS Villamartín en 4º de Primaria. Siempre me han apoyado, incluso sin conocer en detalle mi campo de estudio. Esa libertad y confianza han sido fundamentales”. Por su parte, el director de ELIS Villamartín, Jon Wayth, ha destacado el logro del alumno. “Estamos inmensamente orgullosos de Zhiyou. Su éxito refleja no solo su capacidad académica, sino también su esfuerzo, perseverancia y actitud ante los retos”.

Este reconocimiento sitúa nuevamente a ELIS Villamartín como un referente en la formación internacional y pone en valor el potencial del alumnado de la Vega Baja para acceder a las universidades más prestigiosas del mundo.