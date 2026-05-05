Estas son las playas de la Vega Baja con bandera azul este verano: los mejores lugares para el baño

👉La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), promotora del programa en España, ha publicado este martes los datos de 2026, edición en la que también se han concedido 111 banderas a puertos deportivos, nueve más que en 2025, y seis a embarcaciones turísticas.
Estas son las playas y puertos deportivos de la Vega Baja que lucirán esta distinción de calidad ambiental.
Guardamar del Segura
Centre
Dels Vivers
Ortigues
Campo Del Moncaio
La Roqueta
Orihuela
Aguamarina
Barranco Rubio
Cabo Roig
La Caleta
Cala Capitán
Cala Cerrada
Cala Estaca
Campoamor
La Glea
La Zenia
Cala Bosque
Mil Palmeras
Punta Prima
Pilar de la Horadada
Del Conde
Higuericas
Jesuitas
Mil Palmeras
Puerto
Rocamar
Torrevieja
Cabo Cervera
Cala de las Piteras
El Cura
La Mata
Los Locos
Los Náufragos