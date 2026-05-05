DISTINCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Estas son las playas de la Vega Baja con bandera azul este verano: los mejores lugares para el baño

👉España vuelve a liderar en 2026 el ranking mundial de banderas azules, el distintivo que premia las playas, su calidad del agua, accesibilidad y seguridad, con 677 playas galardonadas, 35 más que el año anterior, lo que supone el mejor resultado desde el inicio de esta iniciativa medioambiental en 1987. La Comunidad Valenciana mantiene su liderazgo con 151 banderas.

👉La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), promotora del programa en España, ha publicado este martes los datos de 2026, edición en la que también se han concedido 111 banderas a puertos deportivos, nueve más que en 2025, y seis a embarcaciones turísticas.

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

Playa de Mil Palmeras
Playa de Mil Palmeras | Comunidad Valenciana

👉La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), promotora del programa en España, ha publicado este martes los datos de 2026, edición en la que también se han concedido 111 banderas a puertos deportivos, nueve más que en 2025, y seis a embarcaciones turísticas.

Estas son las playas y puertos deportivos de la Vega Baja que lucirán esta distinción de calidad ambiental.

Guardamar del Segura

Centre

Dels Vivers

Ortigues

Campo Del Moncaio

La Roqueta

Orihuela

Aguamarina

Barranco Rubio

Cabo Roig

La Caleta

Cala Capitán

Cala Cerrada

Cala Estaca

Campoamor

La Glea

La Zenia

Cala Bosque

Mil Palmeras

Punta Prima

Pilar de la Horadada

Del Conde

Higuericas

Jesuitas

Mil Palmeras

Puerto

Rocamar

Torrevieja

Cabo Cervera

Cala de las Piteras

El Cura

La Mata

Los Locos

Los Náufragos

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