Miles de personas toman las calles de Castelló en defensa de la escuela pública

Miles de personas se han manifestado este mediodía por las calles de Castelló en defensa de “una escuela pública de calidad”, en la primera jornada de la huelga indefinida convocada por el profesorado. La protesta ha reunido a docentes, familias y estudiantes en una movilización que los sindicatos califican ya de “histórica e inédita en la educación”.

Antes del inicio de la marcha, las organizaciones sindicales han asegurado que el seguimiento de la huelga está siendo “masivo” y han reclamado a la Conselleria de Educación que “se siente a negociar” con una propuesta “real y efectiva” que responda a las demandas del profesorado de la escuela pública.

Bajo consignas en defensa de la educación pública y contra los recortes, los manifestantes han recorrido el centro de Castelló en una jornada marcada por el ambiente reivindicativo y por el amplio respaldo social a las protestas.