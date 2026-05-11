Más del 80% de los docentes de la Marina Baixa se suma a la huelga indefinida iniciada este lunes

Con un seguimiento superior al 80% en numerosos centros educativos, el profesorado de la Marina Baixa inicia este lunes 11 de mayo una huelga indefinida para reclamar mejoras estructurales en el sistema educativo.

Entre las principales demandas figura bajar el número de alumnos por clase de 25 a 15 en Infantil y Primaria. En Secundaria y Bachillerato, los docentes exigen reducir las ratios actuales hasta un máximo de 20 alumnos por aula, con el objetivo de mejorar la atención educativa y las condiciones de enseñanza.

Además, reclaman la creación de 2.000 nuevos puestos de trabajo y un mayor refuerzo de profesionales especializados en atención a estudiantes con necesidades educativas especiales. Otro de los puntos clave es la mejora de las infraestructuras escolares. También solicitan acelerar las actuaciones pendientes del plan Edificant y agilizar la reconstrucción de los centros afectados por la dana.

Huelga educación en Benidorm | Onda Cero Marina Baixa

Mañana se celebrará una gran manifestación que partirá a las 9.30 horas desde el Parc de la Barbera, en la Vila Joiosa, y finalizará frente al Ayuntamiento. Por otro lado, Benidorm acogerá una concentración en el Ayuntamiento a las 10.30 horas. Además, el domingo habrá jornadas de puertas abiertas en algunos institutos, como en Altea, así como una concentración por la mañana en l’Alfàs del Pi. En muchas de estas acciones están siendo las propias familias quienes están impulsando y respaldando las movilizaciones.

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Desde el colectivo docente consideran que gran parte de la comunidad educativa se ha alineado con las reivindicaciones del profesorado y reclaman a la Conselleria que reconsidere sus decisiones y presente una propuesta firme.